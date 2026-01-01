Implemente o PeerTube com instalação de um clique.
Plataforma de vídeo federada peer-to-peer para publicar e partilhar vídeos sem depender do YouTube ou de infraestrutura central.
Escolha um plano VPS para PeerTube
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PeerTube
O PeerTube é uma plataforma de alojamento de vídeo federada, gratuita e de código aberto, construída como uma alternativa autossuficiente ao YouTube e Vimeo. Cada instância do PeerTube é independente, mas interligada através do protocolo ActivityPub, para que os seus espectadores possam seguir canais de qualquer outro servidor PeerTube, enquanto cada vídeo, comentário e subscrição reside na infraestrutura que controla.
O streaming peer-to-peer WebRTC permite que os espectadores partilhem largura de banda entre si, para que um único vídeo popular não sobrecarregue o seu servidor durante picos de tráfego. O PostgreSQL, Redis e o pipeline de transcodificação incluídos correm inteiramente no seu VPS, dando aos criadores e comunidades total propriedade do seu conteúdo, público e políticas de moderação — sem feed algorítmico, sem desmonetização, sem intermediários de anunciantes.
Principais características de PeerTube
Federado via ActivityPub
Espectadores de qualquer instância PeerTube, Mastodon ou outra ActivityPub podem seguir o seu canal, comentar e partilhar vídeos por toda a Fediverse.
Streaming ponto a ponto
O WebRTC baseado no navegador reduz a largura de banda do servidor, permitindo que os espectadores partilhem blocos de vídeo, para que um upload viral não faça o seu VPS falhar.
Transcodificação integrada
A transcodificação automática gera múltiplos níveis de qualidade para cada carregamento – de 240p a 4K – sem serviços de transcodificação externos.
Transmissão em direto e RTMP
Transmita em direto a partir do OBS ou de qualquer codificador compatível com RTMP diretamente para o seu canal PeerTube com gravação e reproduções.
Gestão de canais e listas de reprodução
Organize vídeos em canais, listas de reprodução e séries com miniaturas personalizadas, descrições e permissões para colaboradores.
API Aberta e incorporações
Incorpore vídeos em qualquer lugar com um iframe de uma linha e integre com ferramentas externas através de uma API REST totalmente documentada.
Por que executar PeerTube na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.