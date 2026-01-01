O PeerTube é uma plataforma de alojamento de vídeo federada, gratuita e de código aberto, construída como uma alternativa autossuficiente ao YouTube e Vimeo. Cada instância do PeerTube é independente, mas interligada através do protocolo ActivityPub, para que os seus espectadores possam seguir canais de qualquer outro servidor PeerTube, enquanto cada vídeo, comentário e subscrição reside na infraestrutura que controla.

O streaming peer-to-peer WebRTC permite que os espectadores partilhem largura de banda entre si, para que um único vídeo popular não sobrecarregue o seu servidor durante picos de tráfego. O PostgreSQL, Redis e o pipeline de transcodificação incluídos correm inteiramente no seu VPS, dando aos criadores e comunidades total propriedade do seu conteúdo, público e políticas de moderação — sem feed algorítmico, sem desmonetização, sem intermediários de anunciantes.