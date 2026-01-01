Automatisch é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto que permite conectar aplicações e automatizar tarefas repetitivas através de uma interface visual e sem código. Tal como o Zapier ou o Make, cria fluxos que desencadeiam ações entre serviços — mas com o Automatisch, todos os seus dados e lógica de automação permanecem no seu próprio servidor, sem preços por tarefa ou limites de utilização.

A auto-hospedagem do Automatisch significa que as suas credenciais de API, dados de fluxo de trabalho e lógica de negócio nunca saem da sua infraestrutura. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de fluxo de trabalho, Redis para enfileiramento de tarefas e um processo de worker dedicado para execução fiável em segundo plano. Inicie sessão com as credenciais predefinidas e altere-as imediatamente nas definições.