Alternativa de código aberto ao Zapier para ligar aplicações e automatizar fluxos de trabalho sem programação.
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O que pode criar com Automatisch
Automatisch é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto que permite conectar aplicações e automatizar tarefas repetitivas através de uma interface visual e sem código. Tal como o Zapier ou o Make, cria fluxos que desencadeiam ações entre serviços — mas com o Automatisch, todos os seus dados e lógica de automação permanecem no seu próprio servidor, sem preços por tarefa ou limites de utilização.
A auto-hospedagem do Automatisch significa que as suas credenciais de API, dados de fluxo de trabalho e lógica de negócio nunca saem da sua infraestrutura. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de fluxo de trabalho, Redis para enfileiramento de tarefas e um processo de worker dedicado para execução fiável em segundo plano. Inicie sessão com as credenciais predefinidas e altere-as imediatamente nas definições.
Principais características de Automatisch
Construtor de fluxo visual
Crie fluxos de trabalho de automação ao conectar gatilhos e ações numa interface de arrastar e largar, sem escrever código.
Integrações de Apps
Ligue-se a serviços populares como Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio e muitos mais através de conectores integrados.
Gatilhos de Webhook
Comece fluxos de trabalho a partir de eventos externos utilizando webhooks de entrada para automação em tempo real de qualquer fonte.
Lógica condicional
Adicione filtros e condições aos fluxos de trabalho para que as ações só sejam executadas quando critérios específicos forem cumpridos.
Processo em segundo plano
O processo de trabalho dedicado assegura a execução fiável de tarefas de automação de longa duração e agendadas.
Por que executar Automatisch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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