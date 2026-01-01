Implemente Mailtrain com um clique.
Plataforma de newsletters autoalojada para a criação, agendamento e envio de campanhas de email em massa para listas de subscritores.
Escolha um plano VPS para Mailtrain
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mailtrain
Mailtrain é uma aplicação de newsletter de código aberto e auto-hospedada, construída em Node.js com suporte para campanhas de email em larga escala. Oferece gestão completa de listas de subscritores, segmentação, modelos de email baseados em MJML, testes A/B, automação de campanhas e análises detalhadas — tudo a funcionar na infraestrutura que controla.
Ao contrário das plataformas de email SaaS que cobram por subscritor ou por envio, o Mailtrain oferece capacidade de envio ilimitada através do seu próprio fornecedor SMTP. Os seus dados de subscritores, histórico de campanhas e análises de envolvimento permanecem no seu próprio VPS, sem taxas por email e sem dependência de fornecedor. Esta implementação inclui MariaDB, Redis e MongoDB para um funcionamento completo e imediato.
Principais características de Mailtrain
Gestão de lista de assinantes
Crie e faça a gestão de múltiplas listas de subscritores com campos personalizados, segmentação e higiene de lista automatizada para manter o seu público organizado.
Automação de campanhas
Crie sequências de Email acionadas e campanhas baseadas em RSS que são enviadas automaticamente com base nas ações dos subscritores ou em intervalos programados.
Templates de email MJML
Crie modelos de email responsivos utilizando o framework MJML diretamente no navegador com um editor visual integrado para layouts perfeitos ao pixel.
Teste A/B
Execute testes A/B nas linhas de assunto e conteúdo para otimizar as taxas de abertura e as taxas de cliques antes de enviar para a sua lista completa.
Analytics de campanha
Acompanhe as aberturas, os cliques, os cancelamentos de subscrição e as devoluções por campanha com relatórios detalhados para medir e melhorar o desempenho do email ao longo do tempo.
Acesso multi-utilizador
Conceder aos membros da equipa acesso baseado em funções com permissões granulares e espaços de nomes hierárquicos para gerir campanhas entre departamentos ou clientes.
Por que executar Mailtrain na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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