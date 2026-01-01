Mailtrain é uma aplicação de newsletter de código aberto e auto-hospedada, construída em Node.js com suporte para campanhas de email em larga escala. Oferece gestão completa de listas de subscritores, segmentação, modelos de email baseados em MJML, testes A/B, automação de campanhas e análises detalhadas — tudo a funcionar na infraestrutura que controla.

Ao contrário das plataformas de email SaaS que cobram por subscritor ou por envio, o Mailtrain oferece capacidade de envio ilimitada através do seu próprio fornecedor SMTP. Os seus dados de subscritores, histórico de campanhas e análises de envolvimento permanecem no seu próprio VPS, sem taxas por email e sem dependência de fornecedor. Esta implementação inclui MariaDB, Redis e MongoDB para um funcionamento completo e imediato.