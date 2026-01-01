O GoCD é um servidor de entrega contínua desenvolvido pela ThoughtWorks que vai além da CI básica para modelar todo o pipeline de entrega de software. A sua principal força é a capacidade de definir pipelines complexos com dependências de fan-in e fan-out, permitindo que as equipas representem exatamente como o código se move do commit para a produção através de múltiplas fases, ambientes e trilhos paralelos.

A vista do Mapa de Fluxo de Valor oferece às equipas uma visualização em tempo real de cada build e implementação em todo o pipeline, tornando fácil identificar gargalos e compreender o estado de qualquer lançamento. O GoCD funciona através de uma arquitetura leve de servidor e agente, pelo que a capacidade de build escala simplesmente adicionando mais agentes. O autoalojamento garante que as suas configurações de pipeline, artefactos e histórico de implementação permanecem totalmente sob o seu controlo.