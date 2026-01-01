Implemente o GoCD com instalação de um clique.
Servidor de entrega contínua de código aberto com modelagem de pipelines poderosa, mapeamento de fluxo de valor e gestão de dependências para fluxos de trabalho de lançamento complexos.
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O que pode criar com GoCD
O GoCD é um servidor de entrega contínua desenvolvido pela ThoughtWorks que vai além da CI básica para modelar todo o pipeline de entrega de software. A sua principal força é a capacidade de definir pipelines complexos com dependências de fan-in e fan-out, permitindo que as equipas representem exatamente como o código se move do commit para a produção através de múltiplas fases, ambientes e trilhos paralelos.
A vista do Mapa de Fluxo de Valor oferece às equipas uma visualização em tempo real de cada build e implementação em todo o pipeline, tornando fácil identificar gargalos e compreender o estado de qualquer lançamento. O GoCD funciona através de uma arquitetura leve de servidor e agente, pelo que a capacidade de build escala simplesmente adicionando mais agentes. O autoalojamento garante que as suas configurações de pipeline, artefactos e histórico de implementação permanecem totalmente sob o seu controlo.
Principais características de GoCD
Mapeamento do Fluxo de Valor
Visualize cada compilação e implementação em toda a pipeline em tempo real, tornando os estrangulamentos e o estado da versão imediatamente visíveis.
Modelagem de pipeline
Modele dependências complexas de fan-in e fan-out entre pipelines para representar com precisão como o código flui desde o commit até à produção.
Execução paralela
Execute várias fases e tarefas em paralelo num pipeline para reduzir os tempos de compilação e maximizar a utilização da infraestrutura.
Dimensionamento baseado em agente
Adicione agentes de compilação para escalar a capacidade horizontalmente – cada agente recolhe tarefas do servidor e executa-as de forma independente.
Pipeline como código
Armazene as configurações do pipeline no seu repositório git e faça com que o GoCD sincronize e aplique automaticamente as alterações a cada push.
Por que executar GoCD na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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