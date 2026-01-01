O RSSHub é a maior rede RSS de código aberto do mundo, suportando mais de 5.000 rotas para plataformas que deixaram de oferecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub e muitas outras. Com mais de 41.000 estrelas no GitHub e contribuições de mais de 1.300 programadores, tornou-se a solução de eleição para manter a web aberta subscrevível.

Alojar o RSSHub por conta própria significa que os seus hábitos de consumo de conteúdo permanecem privados — todos os pedidos de feed têm origem no seu próprio servidor, em vez de instâncias públicas que podem registar consultas. A cache Redis mantém os feeds acedidos frequentemente rápidos e reduz a carga nos sites de origem.