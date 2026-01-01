Implemente o RSSHub com instalação de um clique.
Gerador de feeds RSS de código aberto que permite subscrever qualquer site, desde as redes sociais ao GitHub e mais além.
Escolha um plano VPS para RSSHub
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RSSHub
O RSSHub é a maior rede RSS de código aberto do mundo, suportando mais de 5.000 rotas para plataformas que deixaram de oferecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub e muitas outras. Com mais de 41.000 estrelas no GitHub e contribuições de mais de 1.300 programadores, tornou-se a solução de eleição para manter a web aberta subscrevível.
Alojar o RSSHub por conta própria significa que os seus hábitos de consumo de conteúdo permanecem privados — todos os pedidos de feed têm origem no seu próprio servidor, em vez de instâncias públicas que podem registar consultas. A cache Redis mantém os feeds acedidos frequentemente rápidos e reduz a carga nos sites de origem.
Principais características de RSSHub
5 000+ Rotas de Conteúdo
Abrange centenas de plataformas, incluindo redes sociais, sites de notícias, GitHub, e-commerce e publicações especializadas — se tiver uma página, o RSSHub pode transformá-la num feed.
Feeds de Redes Sociais
Gerar feeds RSS do Instagram, Twitter, TikTok e YouTube sem criar contas ou conceder acesso de aplicações de terceiros às suas credenciais.
Cache Redis
A integração Redis incorporada fornece respostas rápidas de feed para rotas frequentemente acedidas, enquanto reduz os pedidos repetidos a websites de origem.
Navegação com privacidade em primeiro lugar
Siga qualquer fonte de conteúdo através do leitor de feeds sem partilhar hábitos de leitura com plataformas comerciais ou serviços agregadores.
Integração de Automação
Ligue os canais RSSHub ao n8n, Zapier ou Home Assistant para acionar fluxos de trabalho sempre que for publicado novo conteúdo em qualquer plataforma suportada.
Por que executar RSSHub na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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