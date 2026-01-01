WeKnora é uma estrutura de conhecimento de código aberto alimentada por LLM da Tencent que transforma documentos dispersos em ativos de conhecimento consultáveis e com capacidade de raciocínio. Combina a resposta a perguntas baseada em RAG, um agente ReAct para raciocínio multi-etapas e um Modo Wiki que destila documentos brutos numa base de conhecimento markdown auto-sustentável com um grafo de conhecimento interativo.

Alojar o WeKnora no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e histórico de conversação inteiramente sob o seu controlo. Ligue-se a qualquer um dos mais de vinte fornecedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou modelos Ollama locais — e escolha entre múltiplos backends de vetor sem enviar dados sensíveis para serviços de terceiros.