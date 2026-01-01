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Plataforma de conhecimento LLM de código aberto que transforma documentos num RAG consultável, agente de raciocínio e wiki de auto-manutenção.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com WeKnora

WeKnora é uma estrutura de conhecimento de código aberto alimentada por LLM da Tencent que transforma documentos dispersos em ativos de conhecimento consultáveis e com capacidade de raciocínio. Combina a resposta a perguntas baseada em RAG, um agente ReAct para raciocínio multi-etapas e um Modo Wiki que destila documentos brutos numa base de conhecimento markdown auto-sustentável com um grafo de conhecimento interativo.

Alojar o WeKnora no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e histórico de conversação inteiramente sob o seu controlo. Ligue-se a qualquer um dos mais de vinte fornecedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou modelos Ollama locais — e escolha entre múltiplos backends de vetor sem enviar dados sensíveis para serviços de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de WeKnora

Modo Wiki

Agentes destilam documentos brutos para uma base de conhecimento em Markdown auto-sustentável com um grafo de conhecimento interativo para explorar relações entre conceitos.

Agente ReAct

Um agente de raciocínio multi-passos orquestra autonomamente a recuperação, ferramentas MCP e pesquisa web para lidar com consultas complexas que o RAG de disparo único não consegue responder.

Análise profunda de documentos

A extração com reconhecimento de layout processa mais de dez formatos, incluindo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imagens digitalizadas, preservando tabelas, figuras e estrutura.

Suporte Multi-LLM

Ligue mais de vinte fornecedores de LLM, incluindo modelos OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude e Ollama locais, sem ficar preso a um único fornecedor ou reindexar.

Recuperação de grafo de conhecimento

A integração opcional de GraphRAG e Neo4j permite raciocínio entre documentos e consultas de relacionamento para além do que a pesquisa vetorial plana suporta.

Sincronizar automaticamente integrações

Extraia documentos diretamente de Feishu, Notion e Yuque para manter a base de conhecimento alinhada com os sistemas que a equipa já utiliza.

Por que executar WeKnora na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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