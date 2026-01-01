Implemente WeKnora com instalação de um clique.
Plataforma de conhecimento LLM de código aberto que transforma documentos num RAG consultável, agente de raciocínio e wiki de auto-manutenção.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WeKnora
WeKnora é uma estrutura de conhecimento de código aberto alimentada por LLM da Tencent que transforma documentos dispersos em ativos de conhecimento consultáveis e com capacidade de raciocínio. Combina a resposta a perguntas baseada em RAG, um agente ReAct para raciocínio multi-etapas e um Modo Wiki que destila documentos brutos numa base de conhecimento markdown auto-sustentável com um grafo de conhecimento interativo.
Alojar o WeKnora no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e histórico de conversação inteiramente sob o seu controlo. Ligue-se a qualquer um dos mais de vinte fornecedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou modelos Ollama locais — e escolha entre múltiplos backends de vetor sem enviar dados sensíveis para serviços de terceiros.
Principais características de WeKnora
Modo Wiki
Agentes destilam documentos brutos para uma base de conhecimento em Markdown auto-sustentável com um grafo de conhecimento interativo para explorar relações entre conceitos.
Agente ReAct
Um agente de raciocínio multi-passos orquestra autonomamente a recuperação, ferramentas MCP e pesquisa web para lidar com consultas complexas que o RAG de disparo único não consegue responder.
Análise profunda de documentos
A extração com reconhecimento de layout processa mais de dez formatos, incluindo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imagens digitalizadas, preservando tabelas, figuras e estrutura.
Suporte Multi-LLM
Ligue mais de vinte fornecedores de LLM, incluindo modelos OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude e Ollama locais, sem ficar preso a um único fornecedor ou reindexar.
Recuperação de grafo de conhecimento
A integração opcional de GraphRAG e Neo4j permite raciocínio entre documentos e consultas de relacionamento para além do que a pesquisa vetorial plana suporta.
Sincronizar automaticamente integrações
Extraia documentos diretamente de Feishu, Notion e Yuque para manter a base de conhecimento alinhada com os sistemas que a equipa já utiliza.
Por que executar WeKnora na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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