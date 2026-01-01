O Rallly é uma ferramenta de agendamento e sondagem de grupo de código aberto, amiga da privacidade, projetada para substituir o Doodle e aplicações SaaS semelhantes. Os organizadores criam uma sondagem com opções de data/hora propostas, partilham um link, e os participantes escolhem os horários que lhes são mais convenientes — sem necessidade de conta para os participantes. O painel de controlo do organizador destaca então os horários mais populares, facilitando a confirmação da hora final.

Alojar o Rallly no seu próprio VPS mantém os e-mails dos participantes, os dados das respostas e os tópicos das reuniões na infraestrutura que controla, em vez de num serviço de agendamento de terceiros. A plataforma suporta múltiplos fusos horários, opções bloqueadas, personalização da marca e autenticação por link mágico de e-mail para os organizadores, e toda a stack funciona num único contentor Next.js mais PostgreSQL — pequeno o suficiente para uso pessoal, robusto o suficiente para uma pequena equipa ou clube.