Implemente o Rallly com instalação de um clique.
Ferramenta de agendamento autoalojada para a escolha colaborativa da melhor data e hora entre grupos, equipas e fusos horários.
Escolha um plano VPS para Rallly
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rallly
O Rallly é uma ferramenta de agendamento e sondagem de grupo de código aberto, amiga da privacidade, projetada para substituir o Doodle e aplicações SaaS semelhantes. Os organizadores criam uma sondagem com opções de data/hora propostas, partilham um link, e os participantes escolhem os horários que lhes são mais convenientes — sem necessidade de conta para os participantes. O painel de controlo do organizador destaca então os horários mais populares, facilitando a confirmação da hora final.
Alojar o Rallly no seu próprio VPS mantém os e-mails dos participantes, os dados das respostas e os tópicos das reuniões na infraestrutura que controla, em vez de num serviço de agendamento de terceiros. A plataforma suporta múltiplos fusos horários, opções bloqueadas, personalização da marca e autenticação por link mágico de e-mail para os organizadores, e toda a stack funciona num único contentor Next.js mais PostgreSQL — pequeno o suficiente para uso pessoal, robusto o suficiente para uma pequena equipa ou clube.
Principais características de Rallly
Sondagens de datas de grupo
Proponha várias opções de data e hora, recolha a disponibilidade dos convidados e identifique o melhor horário – sondagens estilo Doodle sem taxas por sondagem.
Com reconhecimento de fuso horário
Exiba todas as opções no fuso horário local de cada respondente automaticamente para que as equipas distribuídas escolham horários sem cálculo mental.
Respostas sem conta
Convidados votam com um nome e email opcional – sem registo, sem palavra-passe, sem complicações – enquanto os organizadores mantêm contas para gerir sondagens.
Início de sessão por link mágico
Os organizadores iniciam sessão através de links mágicos enviados por email em vez de palavras-passe, mantendo a área de superfície das credenciais reduzida sem sacrificar a conveniência.
Opções bloqueadas e ocultas
Bloqueie uma opção escolhida para congelar as respostas, ou oculte as opções depois de a votação terminar – útil para confirmar a escolha final sem mais alterações.
Marca personalizada
Defina o nome do seu site, o logótipo e o tema para que as sondagens pareçam parte da sua organização, em vez de uma página de destino SaaS genérica.
Por que executar Rallly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion