Implemente o mStream com um clique.
Servidor de streaming de música autoalojado leve com um leitor web limpo e aplicações móveis nativas.
Escolha um plano VPS para mStream
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com mStream
O mStream é um servidor de streaming de música leve, baseado em Node.js, focado em colocar a sua coleção online com uma configuração mínima. Basta colocar a sua música no volume da biblioteca e o mStream analisa, indexa e serve-a automaticamente através de um reprodutor web limpo e responsivo — além de aplicações nativas para iOS e Android que usam a mesma API de backend para audição offline e reprodução sem interrupções em dispositivos móveis.
O autoalojamento do mStream num VPS oferece acesso privado e sempre disponível à sua biblioteca de música a partir de qualquer dispositivo, sem os limites de armazenamento, limites de dispositivos ou a rotatividade de licenciamento dos serviços de streaming comerciais. O modo público predefinido prioriza a usabilidade imediata; contas por utilizador podem ser adicionadas através da interface de administração assim que decidir expor o servidor publicamente.
Principais características de mStream
Biblioteca de soltar e transmitir
Adicione ficheiros à pasta de música e o mStream deteta-os automaticamente – sem um passo de importação manual, nem um scanner de biblioteca de multimédia para configurar primeiro.
Aplicações móveis nativas
As aplicações oficiais para iOS e Android ligam-se ao seu servidor para reprodução offline, transições sem interrupções e transcodificação otimizada para dados móveis.
Contas multiutilizador
Contas opcionais por utilizador com controlo de acesso por biblioteca permitem que os agregados familiares partilhem um servidor sem fundir as coleções de música.
Leitor web responsivo
Leitor HTML5 moderno que funciona de forma fluida em navegadores de computador e móveis com listas de reprodução, pesquisa, capa de álbum e reprodução aleatória.
Interface de Administração para ajuste
A interface de administração em tempo real gere a alternância do modo público, os carregamentos, as modificações de ficheiros e o bloqueio de contas sem reiniciar o servidor.
Por que executar mStream na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.