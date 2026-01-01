O mStream é um servidor de streaming de música leve, baseado em Node.js, focado em colocar a sua coleção online com uma configuração mínima. Basta colocar a sua música no volume da biblioteca e o mStream analisa, indexa e serve-a automaticamente através de um reprodutor web limpo e responsivo — além de aplicações nativas para iOS e Android que usam a mesma API de backend para audição offline e reprodução sem interrupções em dispositivos móveis.

O autoalojamento do mStream num VPS oferece acesso privado e sempre disponível à sua biblioteca de música a partir de qualquer dispositivo, sem os limites de armazenamento, limites de dispositivos ou a rotatividade de licenciamento dos serviços de streaming comerciais. O modo público predefinido prioriza a usabilidade imediata; contas por utilizador podem ser adicionadas através da interface de administração assim que decidir expor o servidor publicamente.