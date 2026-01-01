Implemente o Rocket.Chat com uma instalação de um clique.
Plataforma de comunicação de equipa de código aberto com mensagens em tempo real, chamadas de vídeo e propriedade total dos dados.
Escolha um plano VPS para Rocket.Chat
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rocket.Chat
O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de equipa totalmente de código aberto, confiada por mais de 12 milhões de utilizadores e implementada em milhares de organizações em todo o mundo, incluindo a NASA, a Marinha dos EUA e a Deutsche Telekom. Oferece canais, mensagens diretas, videoconferência, partilha de ficheiros, partilha de ecrã e um extenso ecossistema de integração — tudo sem depender de infraestrutura de terceiros.
O autoalojamento do Rocket.Chat no seu próprio VPS dá à sua equipa um centro de comunicação privado com zero taxas por utilizador e controlo total sobre os seus dados. Esta implementação utiliza o MongoDB com um conjunto de réplicas para alta integridade de dados, garantindo que as suas mensagens, ficheiros e histórico de conversas permanecem duráveis e acessíveis. A conta de administrador inicial é criada automaticamente utilizando as credenciais configuradas na implementação.
Principais características de Rocket.Chat
Mensagens em tempo real
Conversas de equipa organizadas em canais persistentes com tópicos, reações, fixação de mensagens e pesquisa de texto completo em todo o histórico.
Chamadas de vídeo e áudio
Videoconferência integrada com partilha de ecrã através de Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC nativo – não são necessárias ferramentas de reunião externas.
Caixa de entrada omnicanal
Gerencie conversas com clientes do LiveChat, email, WhatsApp, Telegram e outros canais numa única caixa de entrada unificada.
Segurança Empresarial
LDAP, SAML SSO, autenticação de dois fatores, encriptação ponto a ponto e controlo de acesso granular baseado em funções para ambientes com requisitos de conformidade rigorosos.
Integrações extensas
Ligue-se a GitHub, Jira, GitLab e centenas de outras ferramentas através de webhooks, comandos de barra e um mercado de aplicações integrado.
Por que executar Rocket.Chat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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