O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de equipa totalmente de código aberto, confiada por mais de 12 milhões de utilizadores e implementada em milhares de organizações em todo o mundo, incluindo a NASA, a Marinha dos EUA e a Deutsche Telekom. Oferece canais, mensagens diretas, videoconferência, partilha de ficheiros, partilha de ecrã e um extenso ecossistema de integração — tudo sem depender de infraestrutura de terceiros.

O autoalojamento do Rocket.Chat no seu próprio VPS dá à sua equipa um centro de comunicação privado com zero taxas por utilizador e controlo total sobre os seus dados. Esta implementação utiliza o MongoDB com um conjunto de réplicas para alta integridade de dados, garantindo que as suas mensagens, ficheiros e histórico de conversas permanecem duráveis e acessíveis. A conta de administrador inicial é criada automaticamente utilizando as credenciais configuradas na implementação.