Implemente o OpenVPN Access Server com instalação de um clique.
Servidor VPN SSL de nível empresarial com uma consola de administração web, portal de cliente de autoatendimento e suporte para todas as principais plataformas.
Escolha um plano VPS para OpenVPN Access Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenVPN Access Server
O OpenVPN Access Server é a solução VPN de nível comercial construída sobre o comprovado protocolo OpenVPN de código aberto. Adiciona uma poderosa interface de administração baseada na web, configuração automatizada de clientes e autenticação multifator para tornar a implementação de uma VPN segura acessível a qualquer organização. Duas ligações simultâneas gratuitas estão incluídas por predefinição, com licenciamento disponível para equipas maiores.
O alojamento próprio do Access Server no seu próprio VPS oferece um endereço IP estático dedicado, controlo total sobre chaves de encriptação e políticas de acesso, e nenhuma infraestrutura partilhada com outras organizações. Ao contrário dos serviços VPN alojados, o seu tráfego nunca passa por terceiros — tornando-o a escolha certa para empresas com requisitos rigorosos de segurança ou conformidade.
Principais características de OpenVPN Access Server
Consola de Administração Web
Configure utilizadores, autenticação, rede e definições avançadas de VPN através de uma interface abrangente baseada no navegador, sem tocar na linha de comandos.
Transferências de Cliente com Um Clique
O portal de cliente de autoatendimento permite aos utilizadores descarregar clientes VPN pré-configurados para Windows, macOS, Linux, iOS e Android com um único clique.
Autenticação Flexível
Suporta contas locais, LDAP, RADIUS, SAML e PAM para que o Access Server se integre com a sua infraestrutura de identidade existente sem gestão duplicada de utilizadores.
Controlo de acesso granular
As políticas de rede por utilizador e por grupo permitem restringir os recursos a que cada utilizador pode aceder, impondo o acesso com privilégios mínimos em toda a sua rede.
Tunelamento Dividido
Encaminhe apenas tráfego específico através da VPN, enquanto permite que outro tráfego utilize a ligação local diretamente, equilibrando a segurança com o desempenho para trabalhadores remotos.
Por que executar OpenVPN Access Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.