O OpenVPN Access Server é a solução VPN de nível comercial construída sobre o comprovado protocolo OpenVPN de código aberto. Adiciona uma poderosa interface de administração baseada na web, configuração automatizada de clientes e autenticação multifator para tornar a implementação de uma VPN segura acessível a qualquer organização. Duas ligações simultâneas gratuitas estão incluídas por predefinição, com licenciamento disponível para equipas maiores.

O alojamento próprio do Access Server no seu próprio VPS oferece um endereço IP estático dedicado, controlo total sobre chaves de encriptação e políticas de acesso, e nenhuma infraestrutura partilhada com outras organizações. Ao contrário dos serviços VPN alojados, o seu tráfego nunca passa por terceiros — tornando-o a escolha certa para empresas com requisitos rigorosos de segurança ou conformidade.