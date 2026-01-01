Firefly III é o padrão ouro para a gestão de finanças pessoais autoalojada. Oferece uma plataforma abrangente para monitorizar os seus rendimentos, despesas e orçamentos com a precisão de um software de contabilidade profissional. O sistema de contabilidade de dupla entrada regista cada transação com o contexto completo de origem e destino, criando um livro-razão preciso que pode auditar a qualquer momento.

Ao autoalojar no seu próprio VPS, elimina o risco de partilhar dados financeiros sensíveis com agregadores de terceiros, garantindo que o seu património líquido, hábitos de consumo e saldos de conta permaneçam estritamente confidenciais, sem taxas de subscrição e sem mineração de dados.