Implemente o Firefly III com um clique.
Assuma o controlo total das suas finanças pessoais com um sistema de contabilidade de dupla entrada seguro e autoalojado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Firefly III
Firefly III é o padrão ouro para a gestão de finanças pessoais autoalojada. Oferece uma plataforma abrangente para monitorizar os seus rendimentos, despesas e orçamentos com a precisão de um software de contabilidade profissional. O sistema de contabilidade de dupla entrada regista cada transação com o contexto completo de origem e destino, criando um livro-razão preciso que pode auditar a qualquer momento.
Ao autoalojar no seu próprio VPS, elimina o risco de partilhar dados financeiros sensíveis com agregadores de terceiros, garantindo que o seu património líquido, hábitos de consumo e saldos de conta permaneçam estritamente confidenciais, sem taxas de subscrição e sem mineração de dados.
Principais características de Firefly III
Contabilidade de Partidas Dobradas
Garanta a precisão financeira com um sistema de nível profissional que monitoriza cada cêntimo em várias contas.
Orçamento avançado
Defina orçamentos mensais ou anuais complexos e receba indicadores visuais quando estiver a aproximar-se dos seus limites.
Regras de automação
Poupe tempo ao criar regras personalizadas que categorizam e etiquetam transações automaticamente com base em descrições ou valores.
Relatórios detalhados
Gere gráficos e tabelas perspicazes para visualizar o seu património líquido, os padrões de gastos e o crescimento financeiro ao longo do tempo.
Por que executar Firefly III na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.