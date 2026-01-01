Implemente o Smocker com um clique.
Servidor mock HTTP e proxy simples e eficiente com uma interface de administração integrada para testar e depurar APIs.
Escolha um plano VPS para Smocker
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Smocker
Smocker é um servidor e proxy HTTP de simulação de código aberto construído para engenheiros que precisam de respostas de API realistas e determinísticas durante o desenvolvimento e testes. Os programadores definem pontos de extremidade de simulação de forma declarativa em YAML ou JSON, reproduzem cenários e inspecionam cada pedido recebido numa interface de administração em tempo real sem escrever qualquer código de ligação.
O autoalojamento do Smocker no seu próprio VPS oferece às equipas um ambiente de simulação partilhado para testes de integração, verificação de contratos e demonstrações, com controlo total sobre o acesso à rede, tráfego registado e garantias de tempo de atividade que os serviços públicos de simulação não conseguem igualar.
Principais características de Smocker
Simulacros Declarativos
Defina respostas HTTP em YAML ou JSON com seletores de pedido, modelos dinâmicos e cenários ordenados para execuções de teste previsíveis.
UI de administração ativa
Inspecione cada pedido recebido, visualize as simulações correspondentes e reponha o estado a partir de um painel de controlo baseado no navegador, construído para ciclos de feedback rápidos.
Proxy e registo
Encaminhe pedidos não correspondidos para um upstream real e capture as respostas como mocks reutilizáveis para testes offline.
Sessões e histórico
Agrupe chamadas em sessões nomeadas para isolar execuções de teste, reproduzir tráfego e comparar o comportamento entre versões.
Controlo da REST API
Gerir mocks, sessões e histórico programaticamente a partir de pipelines de CI utilizando uma API REST completa.
Contentor leve
Um único binário Go empacotado como uma pequena imagem Docker inicia em milissegundos e executa confortavelmente em qualquer plano VPS.
Por que executar Smocker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.