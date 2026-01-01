Smocker é um servidor e proxy HTTP de simulação de código aberto construído para engenheiros que precisam de respostas de API realistas e determinísticas durante o desenvolvimento e testes. Os programadores definem pontos de extremidade de simulação de forma declarativa em YAML ou JSON, reproduzem cenários e inspecionam cada pedido recebido numa interface de administração em tempo real sem escrever qualquer código de ligação.

O autoalojamento do Smocker no seu próprio VPS oferece às equipas um ambiente de simulação partilhado para testes de integração, verificação de contratos e demonstrações, com controlo total sobre o acesso à rede, tráfego registado e garantias de tempo de atividade que os serviços públicos de simulação não conseguem igualar.