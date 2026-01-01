Implemente o Domoticz com instalação de um clique.
Sistema de domótica de código aberto e leve para monitorizar e controlar dispositivos de casa inteligente.
Escolha um plano VPS para Domoticz
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Domoticz
Domoticz é um servidor de domótica leve que permite monitorizar e controlar uma vasta gama de dispositivos de casa inteligente — interruptores, sensores, termostatos, medidores de energia, estações meteorológicas e muito mais — tudo a partir de uma única interface web. Suporta centenas de protocolos de hardware e integrações, incluindo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 e MQTT, tornando-o compatível com a maioria dos ecossistemas de casa inteligente populares.
Executar o Domoticz no seu próprio VPS coloca-o em controlo total das suas regras de automação, dados históricos de sensores e acesso a dispositivos — sem dependência da cloud, sem taxas de subscrição e sem riscos de privacidade de serviços de terceiros. O seu baixo consumo de recursos torna-o bem adequado para implementações sempre ativas num VPS modesto.
Principais características de Domoticz
Suporte para dispositivos multi-protocolo
Ligue Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT e centenas de outros protocolos de hardware a partir de uma única interface unificada.
Motor de regras de automação
Crie regras de automação baseadas no tempo, acionadas por eventos e por sensores, sem escrever código, mantendo a sua casa a funcionar de acordo com a sua programação.
Monitorização de energia
Monitorize o consumo de eletricidade, gás e água em tempo real com gráficos incorporados e armazenamento de dados históricos alimentado por SQLite.
Painéis de controlo de meteorologia e sensores
Visualize temperatura, humidade, vento, chuva e dados de qualidade do ar de sensores locais ou serviços meteorológicos online em dashboards personalizáveis.
Interface responsiva
Aceda e controle todos os dispositivos a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel, com notificações push opcionais através de serviços de terceiros.
Suporte a plugins e scripting
Estenda a funcionalidade com plugins Python e scripting Lua para integrar hardware personalizado, APIs ou lógica de automação complexa.
Por que executar Domoticz na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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