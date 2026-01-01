Domoticz é um servidor de domótica leve que permite monitorizar e controlar uma vasta gama de dispositivos de casa inteligente — interruptores, sensores, termostatos, medidores de energia, estações meteorológicas e muito mais — tudo a partir de uma única interface web. Suporta centenas de protocolos de hardware e integrações, incluindo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 e MQTT, tornando-o compatível com a maioria dos ecossistemas de casa inteligente populares.

Executar o Domoticz no seu próprio VPS coloca-o em controlo total das suas regras de automação, dados históricos de sensores e acesso a dispositivos — sem dependência da cloud, sem taxas de subscrição e sem riscos de privacidade de serviços de terceiros. O seu baixo consumo de recursos torna-o bem adequado para implementações sempre ativas num VPS modesto.