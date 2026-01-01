Implemente NATS com um clique.
Sistema de mensagens nativo da nuvem e de alto desempenho com latência submilissegundo para microsserviços, IoT e aplicações distribuídas.
Escolha um plano VPS para NATS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NATS
O NATS é um sistema de mensagens leve e de código aberto, construído para arquiteturas nativas da cloud. Oferece mensagens de publicação-subscrição, pedido-resposta e grupo de filas com latência sub-milissegundo e uma pegada mínima — o binário do servidor tem menos de 20 MB e não requer dependências externas. O NATS processa milhões de mensagens por segundo, tornando-o um dos brokers de mensagens mais rápidos disponíveis.
O JetStream, a camada de persistência integrada do NATS, adiciona streams duráveis, repetição e entrega exatamente uma vez sem a necessidade de um serviço de fila ou base de dados separado. Alojar o NATS no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a localidade dos dados, elimina as taxas de cloud por mensagem e posiciona o seu barramento de mensagens o mais próximo possível dos seus serviços para uma latência mínima.
Principais características de NATS
Mensagens Pub/Sub
Transmita mensagens para qualquer número de subscritores instantaneamente com encaminhamento baseado em assunto e subscrições wildcard para uma distribuição flexível de mensagens.
Persistência do JetStream
Persistir, reproduzir e processar mensagens com streams e consumidores duráveis – adicionando entrega exatamente uma vez e histórico de mensagens sem infraestrutura extra.
Padrão Pedido-Resposta
Construa RPC de estilo síncrono sobre mensagens assíncronas com pedido-resposta integrado, permitindo chamadas de serviço para serviço com tratamento automático de tempo limite.
Grupos de filas
Distribua o trabalho entre consumidores escalados horizontalmente utilizando grupos de filas – o NATS equilibra automaticamente a carga das mensagens entre todos os membros de um grupo.
Agrupamento integrado
Forme um cluster tolerante a falhas em vários nós com descoberta automática de rotas e replicação JetStream baseada em RAFT para alta disponibilidade.
Monitorização HTTP
Consulte o estado do servidor, as estatísticas de ligação, as métricas JetStream e os dados de subscrição através do ponto de extremidade de monitorização integrado na porta 8222.
Por que executar NATS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.