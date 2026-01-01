O NATS é um sistema de mensagens leve e de código aberto, construído para arquiteturas nativas da cloud. Oferece mensagens de publicação-subscrição, pedido-resposta e grupo de filas com latência sub-milissegundo e uma pegada mínima — o binário do servidor tem menos de 20 MB e não requer dependências externas. O NATS processa milhões de mensagens por segundo, tornando-o um dos brokers de mensagens mais rápidos disponíveis.

O JetStream, a camada de persistência integrada do NATS, adiciona streams duráveis, repetição e entrega exatamente uma vez sem a necessidade de um serviço de fila ou base de dados separado. Alojar o NATS no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a localidade dos dados, elimina as taxas de cloud por mensagem e posiciona o seu barramento de mensagens o mais próximo possível dos seus serviços para uma latência mínima.