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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SnappyMail

O SnappyMail é um cliente de webmail moderno e leve que permite aceder a qualquer conta de email IMAP através de uma interface de navegador limpa. É um fork mantido do RainLoop, reconstruído para desempenho – a carga JavaScript é aproximadamente 66% menor do que a original, o que significa tempos de carregamento mais rápidos mesmo em ligações lentas. O SnappyMail suporta múltiplas contas IMAP, encriptação PGP, filtros de email Sieve, modo escuro e navegação completa por teclado.

Autoalojar o SnappyMail no seu VPS coloca um cliente de email privado baseado no navegador na sua própria infraestrutura, sem telemetria de terceiros, sem publicidade e sem necessidade de uma conta de um serviço externo. As suas credenciais de email são armazenadas apenas no seu servidor e transmitidas apenas entre o seu VPS e o seu fornecedor de email existente.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SnappyMail

Múltiplas Contas IMAP

Ligue e alterne entre qualquer número de contas IMAP a partir de uma única sessão SnappyMail, incluindo Gmail, Outlook, Fastmail, ou servidores de e-mail autoalojados.

Encriptação PGP

Componha e leia mensagens encriptadas com PGP diretamente no navegador, sem instalar uma extensão de cliente de email ou gerir chaves fora da interface.

Editor de Filtro Sieve

Escrever e gerir regras de filtragem de email Sieve do lado do servidor diretamente no SnappyMail, automatizando a organização de pastas e o tratamento de mensagens sem regras do lado do cliente.

Sem Rastreamento ou Anúncios

SnappyMail não contém análises, nem botões de redes sociais, nem scripts de terceiros – o conteúdo do email e os metadados permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura.

Modo Escuro e temas

O modo escuro integrado e múltiplas opções de tema permitem aos utilizadores personalizar a interface sem extensões de navegador ou substituições de CSS personalizadas.

Por que executar SnappyMail na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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