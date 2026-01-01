O SnappyMail é um cliente de webmail moderno e leve que permite aceder a qualquer conta de email IMAP através de uma interface de navegador limpa. É um fork mantido do RainLoop, reconstruído para desempenho – a carga JavaScript é aproximadamente 66% menor do que a original, o que significa tempos de carregamento mais rápidos mesmo em ligações lentas. O SnappyMail suporta múltiplas contas IMAP, encriptação PGP, filtros de email Sieve, modo escuro e navegação completa por teclado.

Autoalojar o SnappyMail no seu VPS coloca um cliente de email privado baseado no navegador na sua própria infraestrutura, sem telemetria de terceiros, sem publicidade e sem necessidade de uma conta de um serviço externo. As suas credenciais de email são armazenadas apenas no seu servidor e transmitidas apenas entre o seu VPS e o seu fornecedor de email existente.