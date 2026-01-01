Implemente Wavelog com instalação de um clique.
Aplicação web de registo de rádio amador para registar QSOs, gerir prémios e integrar com LoTW e eQSL.
Escolha um plano VPS para Wavelog
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wavelog
Wavelog é uma aplicação de registo de rádio amador moderna, baseada na web, para rastrear QSOs e gerir o progresso de prémios em programas DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Integra-se diretamente com os serviços LoTW, eQSL e de pesquisa de indicativos, e suporta controlo de rádio CAT para registo automatizado durante as sessões de operação.
Autoalojar o Wavelog num VPS mantém os seus dados do livro de registos privados e acessíveis a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel, sem dependência de nuvem de terceiros. O registo de concursos, a integração com cluster DX, a exportação ADIF e Cabrillo, e o suporte para múltiplos operadores tornam-no uma solução completa de registo de estação para operadores de rádio amador sérios.
Principais características de Wavelog
Acompanhamento de prémios
Acompanhe o progresso para os programas de prémios de radioamadorismo DXCC, IOTA, SOTA, POTA e outros importantes, a partir dos dados do seu livro de registos.
Sincronização LoTW e eQSL
Carregue e confirme automaticamente QSOs com LoTW e eQSL para crédito de prémios eletrónicos sem submissão manual.
Controlo de rádio CAT
Ligue o seu rádio através da interface CAT para preencher automaticamente os campos de banda, modo e frequência durante a operação em direto.
Registo de concurso
Registar QSOs de concurso com rastreamento de intercâmbio e verificação de duplicados para operação competitiva de rádio amador.
Exportação ADIF
Exporte o seu registo completo no formato ADIF ou Cabrillo para utilização com outro software de registo ou sistemas de submissão de prémios.
Por que executar Wavelog na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.