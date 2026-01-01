Wavelog é uma aplicação de registo de rádio amador moderna, baseada na web, para rastrear QSOs e gerir o progresso de prémios em programas DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Integra-se diretamente com os serviços LoTW, eQSL e de pesquisa de indicativos, e suporta controlo de rádio CAT para registo automatizado durante as sessões de operação.

Autoalojar o Wavelog num VPS mantém os seus dados do livro de registos privados e acessíveis a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel, sem dependência de nuvem de terceiros. O registo de concursos, a integração com cluster DX, a exportação ADIF e Cabrillo, e o suporte para múltiplos operadores tornam-no uma solução completa de registo de estação para operadores de rádio amador sérios.