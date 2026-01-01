Implemente LazyLibrarian com instalação de um clique.
Ferramenta de automação que monitoriza autores, encontra ebooks e audiolivros, e os entrega aos seus descarregadores.
Escolha um plano VPS para LazyLibrarian
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LazyLibrarian
O LazyLibrarian é a contraparte focada em livros do Sonarr e do Radarr — um servidor de automação autoalojado que monitoriza os seus autores favoritos, acompanha lançamentos de livros individuais, procura ficheiros correspondentes em indexadores Usenet e de torrents, e entrega os lançamentos escolhidos ao NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou a qualquer outro programa de download que já utilize.
Autoalojar o LazyLibrarian num VPS oferece-lhe um bibliotecário 24 horas por dia, 7 dias por semana, que deteta novos lançamentos no momento em que aparecem, deduplica em relação à sua biblioteca Calibre existente, e renomeia e etiqueta tudo automaticamente para que a sua coleção de ebooks e audiolivros se mantenha organizada sem trabalho manual.
Principais características de LazyLibrarian
Acompanhamento e descoberta de autores
Adicione autores por nome e o LazyLibrarian constrói a sua bibliografia completa a partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary e outras fontes.
Apoio a audiolivros e livros eletrónicos
Lida com formatos de audiolivro e ebook, com regras de qualidade e de origem separadas para cada um, assim, uma única instância gere duas bibliotecas.
Integração do Calibre e Goodreads
Importa a sua biblioteca Calibre existente para evitar duplicados, sincroniza listas de lidos/a ler do Goodreads e atualiza os metadados automaticamente.
Suporte nativo a indexador
Plugins incorporados para NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, e dezenas de indexadores Usenet e de torrent via Newznab e Torznab.
Acompanhamento de revistas e séries
Monitoriza revistas temáticas e séries de vários livros, enfileirando novos lançamentos assim que chegam aos indexadores, sem pesquisas manuais.
Por que executar LazyLibrarian na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.