O LazyLibrarian é a contraparte focada em livros do Sonarr e do Radarr — um servidor de automação autoalojado que monitoriza os seus autores favoritos, acompanha lançamentos de livros individuais, procura ficheiros correspondentes em indexadores Usenet e de torrents, e entrega os lançamentos escolhidos ao NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou a qualquer outro programa de download que já utilize.

Autoalojar o LazyLibrarian num VPS oferece-lhe um bibliotecário 24 horas por dia, 7 dias por semana, que deteta novos lançamentos no momento em que aparecem, deduplica em relação à sua biblioteca Calibre existente, e renomeia e etiqueta tudo automaticamente para que a sua coleção de ebooks e audiolivros se mantenha organizada sem trabalho manual.