Implemente o Indico com instalação de um clique.
Sistema de gestão de conferências e eventos de código aberto desenvolvido no CERN para comunidades académicas e científicas.
Escolha um plano VPS para Indico
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Indico
Indico é uma plataforma de gestão de eventos rica em funcionalidades, criada no CERN — o berço da Web — para coordenar tudo, desde pequenos seminários a conferências científicas globais com milhares de participantes. Gere a submissão de resumos e a revisão por pares, agendas multi-faixas, atas de conferências, reservas de salas, inscrição, pagamento e impressão de crachás num único sistema integrado.
O autoalojamento do Indico no seu VPS mantém dados sensíveis dos participantes, resumos e submissões académicas na infraestrutura que controla, evita taxas de SaaS por evento para grandes conferências e permite personalizar temas, plugins e autenticação para corresponder aos requisitos institucionais.
Principais características de Indico
Gestão de conferências
Planeie conferências de vários dias e com várias faixas, com horários estruturados, presidentes de sessão e gestão de oradores, concebido para eventos académicos.
Resumos e revisão por pares
Recolha resumos, atribua revisores, execute fluxos de trabalho de revisão cega ou dupla-cega e publique atas sem ferramentas de terceiros.
Reserva de quarto
Gerir salas de reunião partilhadas em toda uma organização com visualizações de calendário, reservas recorrentes e fluxos de trabalho de aprovação.
Registo e pagamento
Crie formulários de registo personalizados com códigos de desconto, limites de capacidade e integrações de pagamento para bilhética e alojamento.
Plugins e SSO
Estenda o Indico com plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP e Shibboleth para integrar com fornecedores de identidade institucionais existentes.
escala de nível CERN
Concebido para gerir todo o calendário de eventos do CERN, o Indico adapta-se desde um único seminário a conferências com milhares de participantes.
Por que executar Indico na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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