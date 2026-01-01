Indico é uma plataforma de gestão de eventos rica em funcionalidades, criada no CERN — o berço da Web — para coordenar tudo, desde pequenos seminários a conferências científicas globais com milhares de participantes. Gere a submissão de resumos e a revisão por pares, agendas multi-faixas, atas de conferências, reservas de salas, inscrição, pagamento e impressão de crachás num único sistema integrado.

O autoalojamento do Indico no seu VPS mantém dados sensíveis dos participantes, resumos e submissões académicas na infraestrutura que controla, evita taxas de SaaS por evento para grandes conferências e permite personalizar temas, plugins e autenticação para corresponder aos requisitos institucionais.