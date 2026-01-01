GlitchTip é uma plataforma de monitorização de erros e desempenho de código aberto que funciona como um substituto direto para o Sentry. Cada SDK oficial do Sentry — para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile e mais — funciona inalterado, bastando apontá-lo para o seu DSN do GlitchTip. A plataforma captura exceções não tratadas, contexto de trilha, mapas de origem e rastreamento de lançamentos com o mesmo fluxo de trabalho e padrões de UI que os programadores já conhecem do Sentry.

Alojando o GlitchTip no seu VPS, obtém todo o fluxo de trabalho de monitorização de erros que teria com o Sentry SaaS — mas com uma fração da pegada de recursos e sem quota por evento. O modo tudo-em-um de contentor único lida com a ingestão, interface web e processamento em segundo plano sem serviços de worker separados.