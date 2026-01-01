Implemente o GlitchTip numa instalação com um clique.
Plataforma de rastreamento de erros e monitorização de desempenho de código aberto totalmente compatível com SDKs Sentry – uma alternativa leve e autoalojada.
Escolha um plano VPS para GlitchTip
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GlitchTip
GlitchTip é uma plataforma de monitorização de erros e desempenho de código aberto que funciona como um substituto direto para o Sentry. Cada SDK oficial do Sentry — para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile e mais — funciona inalterado, bastando apontá-lo para o seu DSN do GlitchTip. A plataforma captura exceções não tratadas, contexto de trilha, mapas de origem e rastreamento de lançamentos com o mesmo fluxo de trabalho e padrões de UI que os programadores já conhecem do Sentry.
Alojando o GlitchTip no seu VPS, obtém todo o fluxo de trabalho de monitorização de erros que teria com o Sentry SaaS — mas com uma fração da pegada de recursos e sem quota por evento. O modo tudo-em-um de contentor único lida com a ingestão, interface web e processamento em segundo plano sem serviços de worker separados.
Principais características de GlitchTip
API compatível com o Sentry
Substituição direta para o Sentry – todos os SDKs oficiais do Sentry funcionam inalterados, bastando apontá-los para o DSN do GlitchTip, sem necessidade de reescrita de código.
Captura e agrupamento de erros
O agrupamento inteligente de exceções semelhantes por impressão digital de rastreamento de pilha elimina o ruído duplicado, revelando cada problema único uma vez com o histórico de eventos completo.
Mapas de origem e lançamentos
Carregue os mapas de origem JavaScript para as compilações de produção e marque os lançamentos para que os rastreios de pilha se resolvam para as linhas de código fonte originais e a monitorização de regressões funcione de imediato.
Desempenho e uptime
A monitorização opcional do desempenho de transações e as verificações de disponibilidade complementam a monitorização de erros com perfis de tempo de resposta e sondas de saúde externas.
Emitir notificações
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genérico e alertas por email disparam na primeira ocorrência, regressão e violação de limite para cada projeto.
Equipa e delimitação do projeto
Organize os erros por projeto e equipa com permissões de função por utilizador, para que os grupos de frontend, backend e mobile vejam apenas os seus próprios fluxos de exceção.
Por que executar GlitchTip na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.