Até 69% de desconto para OpenHands

Implemente o OpenHands com instalação de um clique.

Engenheiro de software de IA autónomo de código aberto que lê, escreve e executa código para completar tarefas de desenvolvimento de ponta a ponta.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
10,99/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente o OpenHands com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para OpenHands

69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OpenHands

OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, lê e escreve ficheiros, executa comandos de terminal, executa conjuntos de testes, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre os passos. Cada sessão é executada num contentor isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias em segurança sem afetar o seu anfitrião VPS.

A plataforma suporta todos os principais fornecedores de LLM através do LiteLLM, permitindo configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. O autoalojamento mantém a sua base de código e histórico de tarefas em infraestrutura que controla, sem taxas por tarefa para além do que o seu fornecedor de LLM cobra.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de OpenHands

Execução autónoma de código

Lê ficheiros, escreve código, executa comandos e testa a saída iterativamente – tudo dentro de uma sandbox de contentor isolada por sessão.

Suporte a LLM de múltiplos fornecedores

Utilize a sua própria chave API para OpenAI, Anthropic, Google, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI através da integração LiteLLM incorporada.

Navegação na web e pesquisa

Navegue pela documentação, pesquise na web e recupere dados em tempo real como parte de tarefas de pesquisa e implementação em várias etapas.

Integração com o GitHub

Autentique-se com o GitHub para permitir que o agente leia repositórios, crie branches, confirme as alterações e abra pull requests autonomamente.

Acesso a ficheiros do Workspace

Monte o diretório do projeto para que o agente leia e modifique os ficheiros de origem reais durante cada sessão de codificação.

Persistência de sessão

O histórico de conversas e a memória do agente persistem entre sessões para que o trabalho de longa duração possa ser retomado exatamente onde parou.

Por que executar OpenHands na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

9router

9router

Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM

Implementar
Agent Zero

Agent Zero

Estrutura de agente de IA de código aberto com cooperação multiagente e memória persistente

Implementar
Dify

Dify

Plataforma de código aberto para construir aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.