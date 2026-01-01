OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, lê e escreve ficheiros, executa comandos de terminal, executa conjuntos de testes, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre os passos. Cada sessão é executada num contentor isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias em segurança sem afetar o seu anfitrião VPS.

A plataforma suporta todos os principais fornecedores de LLM através do LiteLLM, permitindo configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. O autoalojamento mantém a sua base de código e histórico de tarefas em infraestrutura que controla, sem taxas por tarefa para além do que o seu fornecedor de LLM cobra.