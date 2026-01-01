Implemente o OpenHands com instalação de um clique.
Engenheiro de software de IA autónomo de código aberto que lê, escreve e executa código para completar tarefas de desenvolvimento de ponta a ponta.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenHands
OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, lê e escreve ficheiros, executa comandos de terminal, executa conjuntos de testes, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre os passos. Cada sessão é executada num contentor isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias em segurança sem afetar o seu anfitrião VPS.
A plataforma suporta todos os principais fornecedores de LLM através do LiteLLM, permitindo configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. O autoalojamento mantém a sua base de código e histórico de tarefas em infraestrutura que controla, sem taxas por tarefa para além do que o seu fornecedor de LLM cobra.
Principais características de OpenHands
Execução autónoma de código
Lê ficheiros, escreve código, executa comandos e testa a saída iterativamente – tudo dentro de uma sandbox de contentor isolada por sessão.
Suporte a LLM de múltiplos fornecedores
Utilize a sua própria chave API para OpenAI, Anthropic, Google, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI através da integração LiteLLM incorporada.
Navegação na web e pesquisa
Navegue pela documentação, pesquise na web e recupere dados em tempo real como parte de tarefas de pesquisa e implementação em várias etapas.
Integração com o GitHub
Autentique-se com o GitHub para permitir que o agente leia repositórios, crie branches, confirme as alterações e abra pull requests autonomamente.
Acesso a ficheiros do Workspace
Monte o diretório do projeto para que o agente leia e modifique os ficheiros de origem reais durante cada sessão de codificação.
Persistência de sessão
O histórico de conversas e a memória do agente persistem entre sessões para que o trabalho de longa duração possa ser retomado exatamente onde parou.
Por que executar OpenHands na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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