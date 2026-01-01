O Langflow é uma plataforma low-code de código aberto que permite aos programadores e equipas criar aplicações com tecnologia de IA através de uma tela visual. Ligue LLMs, bases de dados vetoriais, APIs e fontes de dados arrastando e largando componentes — sem necessidade de código boilerplate. Suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelos alojados localmente, tornando simples criar chatbots, pipelines RAG e workflows multiagente.

Alojando o Langflow no seu próprio VPS mantém os workflows de IA e os dados de conversação na infraestrutura que controla, eliminando a dependência de fornecedor e garantindo que documentos confidenciais processados através de pipelines RAG nunca saem do seu ambiente. Este template inclui PostgreSQL para uma persistência fiável de fluxos, utilizadores e estado da aplicação.