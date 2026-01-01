Implemente o Langflow com instalação de um clique.
Criador visual de workflows de IA de arrastar e largar para criar aplicações baseadas em LLM com OpenAI, Anthropic e modelos locais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Langflow
O Langflow é uma plataforma low-code de código aberto que permite aos programadores e equipas criar aplicações com tecnologia de IA através de uma tela visual. Ligue LLMs, bases de dados vetoriais, APIs e fontes de dados arrastando e largando componentes — sem necessidade de código boilerplate. Suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelos alojados localmente, tornando simples criar chatbots, pipelines RAG e workflows multiagente.
Alojando o Langflow no seu próprio VPS mantém os workflows de IA e os dados de conversação na infraestrutura que controla, eliminando a dependência de fornecedor e garantindo que documentos confidenciais processados através de pipelines RAG nunca saem do seu ambiente. Este template inclui PostgreSQL para uma persistência fiável de fluxos, utilizadores e estado da aplicação.
Principais características de Langflow
Construtor Visual de Fluxos de Trabalho
Crie aplicações LLM ao conectar componentes numa tela sem escrever código repetitivo de pipeline.
Suporte a LLM multi-fornecedor
Alterne entre modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais no mesmo fluxo de trabalho.
RAG Pipelines
Ligue bases de dados vetoriais a LLMs para construir fluxos de trabalho de geração aumentada por recuperação que respondem a perguntas a partir dos seus próprios documentos.
Implementação de API
Exponha qualquer fluxo de trabalho concluído como um endpoint de API REST para integração em aplicações de produção.
Componentes Personalizados
Escreva componentes Python para estender o Langflow com lógica proprietária, APIs internas ou fontes de dados especializadas.
Por que executar Langflow na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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