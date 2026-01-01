O Super Productivity unifica a gestão de tarefas, o controlo de tempo e as integrações de ferramentas de desenvolvimento numa única aplicação. Combina listas de tarefas estruturadas com timeboxing baseado em Pomodoro, geração automática de folhas de horas e integrações diretas com Jira, GitHub, GitLab e Trello — para que os problemas atribuídos fluam para a sua lista de tarefas sem entrada manual e os registos de trabalho sejam sincronizados automaticamente.

O autoalojamento no seu VPS torna o Super Productivity acessível a partir de qualquer navegador sem instalar uma aplicação de desktop, mantendo os seus dados de tarefas, detalhes de clientes e padrões de trabalho na infraestrutura que controla. Sem análises, sem telemetria e sem taxas por utilizador.