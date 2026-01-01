Implemente Super produtividade com instalação de um clique.
Gestor de tarefas avançado que combina listas de tarefas, controlo de tempo, temporizador Pomodoro e integrações com Jira, GitHub e GitLab numa só ferramenta.
Escolha um plano VPS para Super Productivity
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Super Productivity
O Super Productivity unifica a gestão de tarefas, o controlo de tempo e as integrações de ferramentas de desenvolvimento numa única aplicação. Combina listas de tarefas estruturadas com timeboxing baseado em Pomodoro, geração automática de folhas de horas e integrações diretas com Jira, GitHub, GitLab e Trello — para que os problemas atribuídos fluam para a sua lista de tarefas sem entrada manual e os registos de trabalho sejam sincronizados automaticamente.
O autoalojamento no seu VPS torna o Super Productivity acessível a partir de qualquer navegador sem instalar uma aplicação de desktop, mantendo os seus dados de tarefas, detalhes de clientes e padrões de trabalho na infraestrutura que controla. Sem análises, sem telemetria e sem taxas por utilizador.
Principais características de Super Productivity
Controlo de tempo integrado
Controlar o tempo por tarefa com geração automática de folhas de horas – ideal para faturação de clientes, relatórios de sprint e para compreender onde o tempo é gasto.
Temporizador Pomodoro
Suporte integrado para a técnica Pomodoro com intervalos de trabalho e descanso configuráveis, além de lembretes para manter o foco e prevenir o esgotamento.
Sincronização do Jira e do GitHub
Importe automaticamente os tickets Jira e os problemas GitHub atribuídos para a sua lista de tarefas e envie os registos de trabalho de volta para manter as ferramentas de projeto sincronizadas.
Subtarefas e projetos
Organize o trabalho com subtarefas hierárquicas, projetos e etiquetas codificadas por cores para que iniciativas complexas permaneçam estruturadas e geríveis.
Métricas de produtividade
Monitoriza tarefas concluídas, tempo de foco e padrões diários ao longo do tempo para que possa identificar gargalos no fluxo de trabalho e melhorar os seus hábitos.
Por que executar Super Productivity na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion