Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Escolha um plano VPS para Juxtapose
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools — Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit — and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads — commit messages, ticket details, build logs — entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Principais características de Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Por que executar Juxtapose na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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