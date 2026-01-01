ShinyProxy é o servidor de código aberto construído pela Open Analytics para alojar aplicações de dados interativas escritas em R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio e muitas outras frameworks. Lança cada sessão de utilizador num contentor Docker isolado e, em seguida, faz o proxy do tráfego HTTP e WebSocket de volta para o navegador, para que cada visitante obtenha um ambiente limpo sem poluir o estado partilhado.

O alojamento próprio do ShinyProxy no seu próprio VPS mantém modelos proprietários, conjuntos de dados e dashboards dentro do seu perímetro, enquanto oferece às equipas funcionalidades empresariais — autenticação, controlo de acesso baseado em grupos, registo de utilização — sem licenciamento por posto ou dependência de fornecedor.