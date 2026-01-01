Implemente ShinyProxy com instalação de um clique.
Servidor de código aberto para implementar Shiny, Dash, Streamlit e outras aplicações de dados com autenticação integrada.
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O que pode criar com ShinyProxy
ShinyProxy é o servidor de código aberto construído pela Open Analytics para alojar aplicações de dados interativas escritas em R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio e muitas outras frameworks. Lança cada sessão de utilizador num contentor Docker isolado e, em seguida, faz o proxy do tráfego HTTP e WebSocket de volta para o navegador, para que cada visitante obtenha um ambiente limpo sem poluir o estado partilhado.
O alojamento próprio do ShinyProxy no seu próprio VPS mantém modelos proprietários, conjuntos de dados e dashboards dentro do seu perímetro, enquanto oferece às equipas funcionalidades empresariais — autenticação, controlo de acesso baseado em grupos, registo de utilização — sem licenciamento por posto ou dependência de fornecedor.
Principais características de ShinyProxy
Contentores por utilizador
Cada sessão gera o seu próprio contentor Docker para que os utilizadores nunca partilhem estado, sessões ou recursos de computação.
Suporte a múltiplos frameworks
Aloje R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode e qualquer outra aplicação web empacotada como um contentor.
Autenticação plugável
Integre LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou inícios de sessão sociais para proteger aplicações com controlo de acesso baseado em grupos.
Utilização Analytics
O registo de eventos integrado monitoriza os lançamentos de aplicações, durações e sessões ativas para planeamento de capacidade e auditoria.
Transmissão em fluxo de WebSocket
O proxy nativo de WebSocket e HTTP/2 mantém as aplicações interativas Shiny e Dash responsivas sob carga.
Painel do Administrador
A vista de administração em tempo real mostra os contentores em execução, permite aos operadores inspecionar a atividade e parar sessões a pedido.
Por que executar ShinyProxy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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