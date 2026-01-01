O Grist é uma folha de cálculo relacional de código aberto que combina a familiaridade das folhas de cálculo com o poder das bases de dados. As equipas utilizam-no para organizar dados, criar vistas personalizadas, dashboards e conceber aplicações interativas sem escrever código, tornando-o uma alternativa autoalojada versátil ao Airtable.

Com fórmulas Python, controlo de acesso granular, uma API REST e widgets personalizados, o Grist permite que utilizadores técnicos e não técnicos criem aplicações de dados sofisticadas. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável, Redis para caching de desempenho e encaminhamento HTTPS do Traefik para acesso seguro da equipa.