Implemente Grist com instalação de um clique.
Híbrido de folha de cálculo e base de dados de código aberto como uma alternativa autoalojada ao Airtable.
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O que pode criar com Grist
O Grist é uma folha de cálculo relacional de código aberto que combina a familiaridade das folhas de cálculo com o poder das bases de dados. As equipas utilizam-no para organizar dados, criar vistas personalizadas, dashboards e conceber aplicações interativas sem escrever código, tornando-o uma alternativa autoalojada versátil ao Airtable.
Com fórmulas Python, controlo de acesso granular, uma API REST e widgets personalizados, o Grist permite que utilizadores técnicos e não técnicos criem aplicações de dados sofisticadas. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável, Redis para caching de desempenho e encaminhamento HTTPS do Traefik para acesso seguro da equipa.
Principais características de Grist
Modelo de Dados Relacional
Ligue tabelas com referências e pesquisas como uma base de dados, enquanto mantém a experiência de edição familiar de uma folha de cálculo.
Fórmulas Python
Utilize Python completo para cálculos e transformações de dados em vez de linguagens de fórmula de folha de cálculo limitadas.
Vistas Personalizadas e Esquemas
Crie vistas de cartão, gráficos, calendários e layouts de widgets personalizados para visualizar e interagir com os seus dados da forma que desejar.
Controlos de Acesso Granulares
Defina permissões ao nível do documento, da tabela, da coluna e da linha para um controlo preciso sobre a colaboração da equipa e a visibilidade dos dados.
Integração de API REST
O acesso total à API permite ler, escrever e automatizar operações de dados para uma integração perfeita com ferramentas externas.
Por que executar Grist na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion