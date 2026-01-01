Implemente o SoulSync com instalação de um clique.
Plataforma automatizada de descoberta de música e gestão de coleções que liga serviços de streaming à sua biblioteca autoalojada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SoulSync
O SoulSync é uma plataforma inteligente de gestão de música que liga as suas contas de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer — à sua biblioteca de música autoalojada. Automaticamente, espelha playlists, monitoriza artistas para novos lançamentos, enriquece metadados através de dez processos em segundo plano paralelos e organiza ficheiros descarregados utilizando as suas convenções de nomenclatura preferidas.
Ao contrário dos servidores de multimédia passivos, o SoulSync gere ativamente a sua coleção: gera playlists de descoberta personalizadas, sincroniza o histórico de audição e integra-se com o Plex, Jellyfin ou Navidrome para manter a sua biblioteca local em sintonia com os seus gostos de streaming. O autoalojamento mantém os seus dados de audição privados e a sua coleção totalmente sob o seu controlo.
Principais características de SoulSync
Sincronização de serviço de streaming
Espelhe playlists do Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer diretamente para a sua biblioteca de música local com atualizações automáticas.
Monitorização de lançamentos de artistas
Acompanhe artistas favoritos e descarregue automaticamente novos lançamentos assim que surgirem nas plataformas de streaming conectadas.
Enriquecimento de metadados
Dez processos em segundo plano paralelos obtêm capas, letras e etiquetas do MusicBrainz, Spotify, Genius e LRClib para manter a sua coleção bem organizada.
Integração de servidor de media
Ligue-se a Plex, Jellyfin ou Navidrome para que a sua biblioteca local se mantenha sincronizada com o seu histórico de streaming e as suas listas de reprodução.
Playlists de Descoberta
Gere playlists personalizadas – Release Radar, Discovery Weekly e mixes de década ou género – com base nos seus hábitos de audição.
Por que executar SoulSync na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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