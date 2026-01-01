O SoulSync é uma plataforma inteligente de gestão de música que liga as suas contas de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz e Deezer — à sua biblioteca de música autoalojada. Automaticamente, espelha playlists, monitoriza artistas para novos lançamentos, enriquece metadados através de dez processos em segundo plano paralelos e organiza ficheiros descarregados utilizando as suas convenções de nomenclatura preferidas.

Ao contrário dos servidores de multimédia passivos, o SoulSync gere ativamente a sua coleção: gera playlists de descoberta personalizadas, sincroniza o histórico de audição e integra-se com o Plex, Jellyfin ou Navidrome para manter a sua biblioteca local em sintonia com os seus gostos de streaming. O autoalojamento mantém os seus dados de audição privados e a sua coleção totalmente sob o seu controlo.