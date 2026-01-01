O MeTube é um frontend baseado no navegador para yt-dlp que permite descarregar vídeos do YouTube e de mais de 1 000 outras plataformas a partir de qualquer dispositivo sem instalar software. Suporta seleção de qualidade até 4K, extração apenas de áudio para MP3, descarregamento de listas de reprodução e canais, e uma fila de descarregamento em tempo real com monitorização do progresso — tudo a partir de uma interface limpa e otimizada para dispositivos móveis.

Autoalojar o MeTube no seu VPS significa que os descarregamentos são executados a velocidades de datacenter, os ficheiros são armazenados no lado do servidor para recuperação posterior, e o serviço continua a funcionar à medida que as plataformas mudam — independentemente de extensões de navegador que avariam ou de ferramentas de descarregamento comerciais que impõem limites de qualidade e exigem contas.