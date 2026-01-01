Implemente o MeTube com instalação de um clique.
Interface web auto-hospedada para descarregar vídeos do YouTube e de mais de 1 000 outros sites via yt-dlp.
Escolha um plano VPS para MeTube
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MeTube
O MeTube é um frontend baseado no navegador para yt-dlp que permite descarregar vídeos do YouTube e de mais de 1 000 outras plataformas a partir de qualquer dispositivo sem instalar software. Suporta seleção de qualidade até 4K, extração apenas de áudio para MP3, descarregamento de listas de reprodução e canais, e uma fila de descarregamento em tempo real com monitorização do progresso — tudo a partir de uma interface limpa e otimizada para dispositivos móveis.
Autoalojar o MeTube no seu VPS significa que os descarregamentos são executados a velocidades de datacenter, os ficheiros são armazenados no lado do servidor para recuperação posterior, e o serviço continua a funcionar à medida que as plataformas mudam — independentemente de extensões de navegador que avariam ou de ferramentas de descarregamento comerciais que impõem limites de qualidade e exigem contas.
Principais características de MeTube
1 000+ Sites Suportados
Descarregue do YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud e de mais de mil outras plataformas de vídeo e áudio.
Qualidade Até 4K
Selecione a resolução e o formato exatos de que precisa, incluindo extração apenas de áudio para MP3 ou outros formatos.
Transferências de playlists
Coloque em fila uma playlist ou canal inteiro para descarregamento em lote e deixe o servidor processá-lo em segundo plano.
Acesso via Navegador
Não é necessário software cliente — gira os downloads a partir de qualquer telemóvel, tablet ou computador com um navegador web.
Velocidades de Download do Centro de Dados
As transferências são executadas no VPS com a largura de banda total do servidor, libertando o dispositivo local e a ligação à internet.
Por que executar MeTube na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.