Implemente o Prowlarr com instalação de um clique.
Gestor de indexadores centralizado para a stack arr — configure mais de 500 indexadores Torrent e Usenet uma vez e sincronize-os automaticamente com todas as suas aplicações de multimédia.
Escolha um plano VPS para Prowlarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Prowlarr
O Prowlarr é o centro de indexadores para o ecossistema de automação de multimédia arr. Em vez de configurar cada tracker e provedor Usenet separadamente no Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, adiciona-os uma vez no Prowlarr e ele sincroniza a configuração automaticamente com cada aplicação ligada. Com suporte para mais de 500 indexadores, monitorização de estado de funcionamento integrada e integração com Flaresolverr para sites protegidos por Cloudflare, o Prowlarr elimina a manutenção repetitiva que advém de uma pilha de multimédia multi-aplicação.
Executar o Prowlarr num VPS garante verificações de estado de funcionamento de indexadores 24/7 e sincronização instantânea em todas as suas aplicações de multimédia, com velocidades de rede empresariais para resultados de pesquisa rápidos e armazenamento persistente que protege as suas credenciais de tracker privado e definições de indexador personalizadas.
Principais características de Prowlarr
Gestão Centralizada de Indexadores
Adicione qualquer rastreador de Torrent ou indexador Usenet uma vez no Prowlarr e ele envia automaticamente a configuração para cada aplicação arr conectada – não é necessária configuração duplicada.
Mais de 500 Indexadores Suportados
Definições pré-configuradas abrangem centenas de trackers públicos e privados e fornecedores Usenet, com suporte Cardigann YAML para adicionar fontes personalizadas.
Monitorização da Saúde
O Prowlarr testa continuamente os indexadores e sinaliza falhas com relatórios de estado detalhados, para que possa detetar rastreadores avariados antes que parem silenciosamente de fornecer resultados.
Integração Flaresolverr
O suporte integrado para Flaresolverr permite que o Prowlarr contorne a proteção de bots do Cloudflare em indexadores que de outra forma seriam inacessíveis a ferramentas automatizadas.
Pesquisar e Estatísticas
Execute pesquisas manuais em todos os indexadores em simultâneo e reveja as contagens de consultas por indexador, taxas de obtenção e histórico de desempenho a partir de um único painel de controlo.
Por que executar Prowlarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.