O Prowlarr é o centro de indexadores para o ecossistema de automação de multimédia arr. Em vez de configurar cada tracker e provedor Usenet separadamente no Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, adiciona-os uma vez no Prowlarr e ele sincroniza a configuração automaticamente com cada aplicação ligada. Com suporte para mais de 500 indexadores, monitorização de estado de funcionamento integrada e integração com Flaresolverr para sites protegidos por Cloudflare, o Prowlarr elimina a manutenção repetitiva que advém de uma pilha de multimédia multi-aplicação.

Executar o Prowlarr num VPS garante verificações de estado de funcionamento de indexadores 24/7 e sincronização instantânea em todas as suas aplicações de multimédia, com velocidades de rede empresariais para resultados de pesquisa rápidos e armazenamento persistente que protege as suas credenciais de tracker privado e definições de indexador personalizadas.