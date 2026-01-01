O ToolJet é uma plataforma low-code de código aberto que oferece às equipas um criador visual de arrastar e largar para criar ferramentas internas, painéis de administração e aplicações CRUD numa fração do tempo de desenvolvimento habitual. Com mais de 40 componentes de UI incorporados e conectores nativos para mais de 50 serviços — incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets e Stripe — as equipas podem criar aplicações orientadas a dados sem escrever código frontend extenso.

A auto-hospedagem do ToolJet no seu próprio VPS mantém as configurações das ferramentas internas, as credenciais da fonte de dados e a lógica de negócio inteiramente dentro da sua infraestrutura. Sem preços por utilizador, sem limites de utilização e sem acesso de terceiros aos seus dados operacionais.