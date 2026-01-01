Implemente o ToolJet com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar e implementar ferramentas internas, painéis de controlo e painéis de administração com mais de 50 integrações de fontes de dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ToolJet
O ToolJet é uma plataforma low-code de código aberto que oferece às equipas um criador visual de arrastar e largar para criar ferramentas internas, painéis de administração e aplicações CRUD numa fração do tempo de desenvolvimento habitual. Com mais de 40 componentes de UI incorporados e conectores nativos para mais de 50 serviços — incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets e Stripe — as equipas podem criar aplicações orientadas a dados sem escrever código frontend extenso.
A auto-hospedagem do ToolJet no seu próprio VPS mantém as configurações das ferramentas internas, as credenciais da fonte de dados e a lógica de negócio inteiramente dentro da sua infraestrutura. Sem preços por utilizador, sem limites de utilização e sem acesso de terceiros aos seus dados operacionais.
Principais características de ToolJet
50+ Conectores de Fonte de Dados
Ligue-se a bases de dados, APIs REST, endpoints GraphQL e ferramentas SaaS, incluindo Google Sheets, Stripe e Salesforce, sem escrever código de integração personalizado.
Criador Visual de arrastar e largar
Crie layouts de UI a partir de mais de 40 componentes pré-construídos – tabelas, formulários, gráficos, modais – sem escrever HTML ou CSS, e ligue-os diretamente a consultas de dados.
JavaScript & Python Lógica
Adicione transformações de dados e lógica de negócio diretamente nas consultas usando JavaScript ou Python, mantendo os utilizadores avançados com controlo total sem sair da plataforma.
Controlo de Acesso Baseado em Funções
Defina permissões granulares por aplicação e espaço de trabalho para que cada membro da equipa possa aceder apenas às ferramentas e dados relevantes para a sua função.
Git Sincronizar
Definições de aplicações de controlo de versões sincronizando com um repositório Git, permitindo revisões de código, auditorias e reversões para ferramentas internas críticas.
Por que executar ToolJet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.