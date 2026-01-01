O Pinry é uma plataforma de imagens de código aberto e autoalojada que lhe permite colecionar, etiquetar e navegar por imagens, vídeos e páginas web numa disposição em mosaico visualmente apelativa — semelhante ao Pinterest, mas inteiramente sob o seu controlo. Combina um back-end Django REST Framework com um front-end Vue.js e é fornecido como um único contentor Docker apoiado por SQLite para uma configuração sem dependências.

Autoalojar o Pinry significa que a sua coleção pessoal permanece privada no seu próprio VPS, sem feeds algorítmicos, sem anúncios e sem necessidade de conta para navegar, caso ative o acesso público. O suporte multiutilizador, quadros públicos e privados, compatibilidade com extensões de navegador e uma API REST completa tornam-no adequado tanto para coleções pessoais como para pequenas equipas colaborativas.