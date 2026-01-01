Implemente Pinry com um clique de instalação.
Quadro de imagens autoalojado estilo Pinterest para guardar, etiquetar e organizar imagens e vídeos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pinry
O Pinry é uma plataforma de imagens de código aberto e autoalojada que lhe permite colecionar, etiquetar e navegar por imagens, vídeos e páginas web numa disposição em mosaico visualmente apelativa — semelhante ao Pinterest, mas inteiramente sob o seu controlo. Combina um back-end Django REST Framework com um front-end Vue.js e é fornecido como um único contentor Docker apoiado por SQLite para uma configuração sem dependências.
Autoalojar o Pinry significa que a sua coleção pessoal permanece privada no seu próprio VPS, sem feeds algorítmicos, sem anúncios e sem necessidade de conta para navegar, caso ative o acesso público. O suporte multiutilizador, quadros públicos e privados, compatibilidade com extensões de navegador e uma API REST completa tornam-no adequado tanto para coleções pessoais como para pequenas equipas colaborativas.
Principais características de Pinry
Descoberta baseada em tags
Atribua várias etiquetas a cada pin e filtre a sua coleção inteira instantaneamente por etiqueta – não são necessárias pastas aninhadas.
Quadros Multiutilizador
Crie quadros separados por utilizador e controle a visibilidade com definições de acesso público ou privado para cada quadro.
Suporte a Extensões do Navegador
Guarde imagens diretamente de qualquer página web para o seu quadro Pinry utilizando a extensão oficial do navegador.
REST API
Automatize a criação de pins e gira coleções programaticamente através da API integrada do Django REST Framework.
Imagem Docker multi-arquitetura
A imagem oficial suporta AMD64, ARMv7 e ARMv8 – funciona em servidores VPS padrão e placas baseadas em ARM.
Por que executar Pinry na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.