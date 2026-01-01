Implemente o Mail-Archiver com um clique.
Plataforma de arquivamento de email autoalojada que se liga a qualquer caixa de correio IMAP ou Microsoft 365 e preserva todas as mensagens localmente.
Escolha um plano VPS para Mail-Archiver
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mail-Archiver
Mail-Archiver é uma plataforma de arquivo e pesquisa de email de código aberto construída em ASP.NET Core e PostgreSQL. Conecta-se a contas IMAP e Microsoft 365 através da Graph API, sincronizando emails automaticamente num agendamento configurável para que tenha sempre uma cópia local e pesquisável de cada mensagem e anexo.
O autoalojamento do seu arquivo de email coloca a conformidade, os registos de auditoria e o armazenamento a longo prazo sob o seu controlo total — sem acesso à cloud de terceiros, sem taxas por caixa de email e sem dependência da política de retenção do seu fornecedor de email. Os emails podem ser exportados como arquivos .mbox ou .eml, restaurados para qualquer caixa de email, ou pesquisados em segundos ao longo de anos de histórico.
Principais características de Mail-Archiver
IMAP e sincronização M365
Arquiva automaticamente e-mails de qualquer caixa de correio IMAP ou Microsoft 365 numa programação configurável, mantendo a cópia local sempre atualizada.
Pesquisa de texto completo
Pesquise instantaneamente em todos os e-mails e anexos arquivados, com filtros por remetente, intervalo de datas e caixa de correio.
Exportar e restaurar
Exporte caixas de correio inteiras como ficheiros .mbox ou .eml compactados, ou restaure e-mails selecionados para qualquer caixa de correio de destino.
Acesso multiutilizador
Gerir vários utilizadores com as funções de Administrador, Gestor Próprio e Padrão, cada um com permissões por conta e um registo de acesso completo.
Políticas de retenção
Remover automaticamente e-mails do servidor de e-mail de origem após um número definido de dias, mantendo o arquivo local intacto.
Importação de MBox e EML
Importar arquivos .mbox ou .eml existentes até 10 GB para migrar de outros clientes de email ou ferramentas de arquivo.
Por que executar Mail-Archiver na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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