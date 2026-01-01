Mail-Archiver é uma plataforma de arquivo e pesquisa de email de código aberto construída em ASP.NET Core e PostgreSQL. Conecta-se a contas IMAP e Microsoft 365 através da Graph API, sincronizando emails automaticamente num agendamento configurável para que tenha sempre uma cópia local e pesquisável de cada mensagem e anexo.

O autoalojamento do seu arquivo de email coloca a conformidade, os registos de auditoria e o armazenamento a longo prazo sob o seu controlo total — sem acesso à cloud de terceiros, sem taxas por caixa de email e sem dependência da política de retenção do seu fornecedor de email. Os emails podem ser exportados como arquivos .mbox ou .eml, restaurados para qualquer caixa de email, ou pesquisados em segundos ao longo de anos de histórico.