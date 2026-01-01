O Dependency-Track é um projeto emblemático da OWASP que oferece às equipas de segurança e engenharia visibilidade contínua sobre o risco da cadeia de fornecimento de software. Ingere documentos de Lista de Materiais de Software (SBOM) no formato CycloneDX e analisa cada componente contra fontes de vulnerabilidade autorizadas, incluindo a National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — para que uma única divulgação de CVE surja imediatamente em cada projeto que utilize a biblioteca afetada.

A auto-hospedagem do Dependency-Track mantém as SBOMs e as descobertas de vulnerabilidades sobre as suas aplicações proprietárias inteiramente dentro da sua infraestrutura, o que é importante para organizações sob restrições regulamentares ou contratuais sobre onde a telemetria da cadeia de fornecimento pode residir. A implementação com suporte PostgreSQL retém um registo de auditoria completo dos inventários de componentes e das decisões de política em cada lançamento.