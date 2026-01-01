Implemente o Dependency-Track com instalação de um clique.
Plataforma de análise de componentes de código aberto que monitoriza continuamente as listas de materiais de software para vulnerabilidades, componentes desatualizados e risco de licença.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dependency-Track
O Dependency-Track é um projeto emblemático da OWASP que oferece às equipas de segurança e engenharia visibilidade contínua sobre o risco da cadeia de fornecimento de software. Ingere documentos de Lista de Materiais de Software (SBOM) no formato CycloneDX e analisa cada componente contra fontes de vulnerabilidade autorizadas, incluindo a National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — para que uma única divulgação de CVE surja imediatamente em cada projeto que utilize a biblioteca afetada.
A auto-hospedagem do Dependency-Track mantém as SBOMs e as descobertas de vulnerabilidades sobre as suas aplicações proprietárias inteiramente dentro da sua infraestrutura, o que é importante para organizações sob restrições regulamentares ou contratuais sobre onde a telemetria da cadeia de fornecimento pode residir. A implementação com suporte PostgreSQL retém um registo de auditoria completo dos inventários de componentes e das decisões de política em cada lançamento.
Principais características de Dependency-Track
Ingestão de SBOM
Aceita listas de materiais CycloneDX diretamente de pipelines de CI/CD, ferramentas de compilação e scanners SCA – sem necessidade de instalação de agente nos hosts da aplicação.
Inteligência de vulnerabilidades multifonte
Correlaciona cada componente com a NVD, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB para que os CVEs recentemente divulgados apareçam em todos os projetos afetados imediatamente.
Motor de política
Defina e aplique políticas sobre a gravidade de vulnerabilidades, famílias de licenças e idade de componentes, e reprove as compilações de CI quando os projetos violarem os padrões organizacionais.
Conformidade da licença
Identifica todas as licenças em todo o grafo de dependências e sinaliza licenças incompatíveis ou restritas antes de serem incluídas numa versão.
EPSS e contexto de exploração
Prioriza as descobertas utilizando o Sistema de Pontuação de Previsão de Exploração e indicadores de exploração conhecida, concentrando o esforço de remediação nas vulnerabilidades com maior probabilidade de serem atacadas.
API REST e webhooks
A API REST completa e as notificações de saída para Slack, Microsoft Teams, Jira e webhooks permitem integrar as descobertas em fluxos de trabalho de gestão de tickets e alertas existentes.
Por que executar Dependency-Track na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.