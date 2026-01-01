Snipe-IT é um poderoso sistema de gestão de ativos de TI de código aberto, construído em Laravel, que ajuda as organizações a rastrear ativos de hardware, licenças de software, acessórios e consumíveis ao longo do seu ciclo de vida. Com mais de 13 000 estrelas no GitHub, oferece funcionalidades de nível empresarial, incluindo fluxos de trabalho de check-in/check-out, controlo de depreciação, gestão de garantia e relatórios abrangentes — tudo sem taxas de licenciamento caras.

A auto-hospedagem do Snipe-IT no seu VPS oferece-lhe a propriedade completa de dados sensíveis de ativos e licenças, sem custos recorrentes por utilizador ou por ativo. A implementação com MariaDB escala de pequenas equipas a grandes empresas, gerindo milhares de ativos enquanto mantém consultas rápidas para leitura de códigos de barras, relatórios e integrações de API REST.