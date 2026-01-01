Implemente o Snipe-IT com um clique.
Gestão de ativos de TI de código aberto gratuita para o controlo de hardware, licenças de software e depreciação em toda a organização.
Escolha um plano VPS para Snipe-IT
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Snipe-IT
Snipe-IT é um poderoso sistema de gestão de ativos de TI de código aberto, construído em Laravel, que ajuda as organizações a rastrear ativos de hardware, licenças de software, acessórios e consumíveis ao longo do seu ciclo de vida. Com mais de 13 000 estrelas no GitHub, oferece funcionalidades de nível empresarial, incluindo fluxos de trabalho de check-in/check-out, controlo de depreciação, gestão de garantia e relatórios abrangentes — tudo sem taxas de licenciamento caras.
A auto-hospedagem do Snipe-IT no seu VPS oferece-lhe a propriedade completa de dados sensíveis de ativos e licenças, sem custos recorrentes por utilizador ou por ativo. A implementação com MariaDB escala de pequenas equipas a grandes empresas, gerindo milhares de ativos enquanto mantém consultas rápidas para leitura de códigos de barras, relatórios e integrações de API REST.
Principais características de Snipe-IT
Entrada/Saída de Ativos
Monitorize exatamente quem tem qual ativo a qualquer momento com um fluxo de trabalho simplificado de entrada e saída e notificações automáticas por email.
Gestão de Licenças
Gerir chaves de licença de software, contagens de lugares e datas de renovação para manter a conformidade e evitar o excesso ou a falta de licenciamento.
Controlo de depreciação
Calcule a depreciação de ativos utilizando os métodos de linha reta ou de saldo decrescente para relatórios financeiros e contabilidade precisos.
Código de barras e códigos QR
Gere e digitalize códigos de barras ou códigos QR para cada ativo, permitindo auditorias físicas rápidas e gestão de inventário otimizada para dispositivos móveis.
REST API e Relatórios
Exporte dados para CSV ou Excel e integre com sistemas externos através de uma API REST completa para automação e workflows de business intelligence.
Por que executar Snipe-IT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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