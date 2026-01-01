Implemente Elasticsearch com instalação de um clique.
Motor de pesquisa e análise distribuído baseado no Apache Lucene para pesquisa de texto integral, registo e análise de dados em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Elasticsearch
O Elasticsearch é um motor de pesquisa e análise distribuído e RESTful no coração do Elastic Stack. Construído sobre o Apache Lucene, oferece pesquisa de texto integral, agregações complexas e indexação quase em tempo real em conjuntos de dados massivos. A sua arquitetura distribuída suporta o sharding e a replicação automáticos, permitindo a escalabilidade horizontal de um único nó para um grande cluster.
O autoalojamento do Elasticsearch no seu VPS oferece recursos dedicados para um desempenho de consulta consistente, controlo total sobre a configuração do índice e as políticas de retenção, e a capacidade de integrar com a sua própria pilha de registo, monitorização e aplicação, sem preços por documento ou restrições de fornecedor.
Principais características de Elasticsearch
Pesquisa de texto completo
Pesquisa poderosa com pontuação de relevância, com destaque, correspondência difusa e suporte a sinónimos, construída sobre a madura biblioteca Apache Lucene.
Indexação em tempo real
Documentos tornam-se pesquisáveis em milissegundos após a ingestão, permitindo análise de dados quase em tempo real e pesquisa em tempo real em conjuntos de dados continuamente atualizados.
Agregações ricas
Calcular métricas, histogramas e agrupamentos multinível numa única consulta, impulsionando painéis interativos e relatórios de business intelligence.
Arquitetura Distribuída
O particionamento automático e a replicação distribuem os dados pelos nós para alta disponibilidade e escalabilidade horizontal à medida que os volumes de dados aumentam.
RESTful JSON API
A interface HTTP/JSON simples permite que qualquer linguagem de programação consulte, indexe e gira dados sem drivers proprietários ou configuração complexa do cliente.
Por que executar Elasticsearch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.