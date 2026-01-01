O Elasticsearch é um motor de pesquisa e análise distribuído e RESTful no coração do Elastic Stack. Construído sobre o Apache Lucene, oferece pesquisa de texto integral, agregações complexas e indexação quase em tempo real em conjuntos de dados massivos. A sua arquitetura distribuída suporta o sharding e a replicação automáticos, permitindo a escalabilidade horizontal de um único nó para um grande cluster.

O autoalojamento do Elasticsearch no seu VPS oferece recursos dedicados para um desempenho de consulta consistente, controlo total sobre a configuração do índice e as políticas de retenção, e a capacidade de integrar com a sua própria pilha de registo, monitorização e aplicação, sem preços por documento ou restrições de fornecedor.