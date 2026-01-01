Firefly é um servidor VPN WireGuard otimizado que combina a criptografia moderna e de alto desempenho do WireGuard com uma interface web acessível para gerir clientes, gerar configurações e monitorizar ligações. Elimina a complexidade da configuração tradicional do WireGuard para que possa ter uma VPN segura a funcionar em minutos, em vez de horas.

Implementar o Firefly no seu próprio VPS oferece-lhe um IP público dedicado para acesso VPN fiável, largura de banda de nível empresarial sem limitação por parte do ISP, e total independência de fornecedores de VPN de terceiros que registam o tráfego ou sofrem interrupções inesperadas.