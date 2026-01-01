Implemente Firefly com instalação de um clique.
Servidor VPN WireGuard simples com uma interface de gestão web para criar e gerir ligações VPN seguras sem conhecimentos de rede.
Escolha um plano VPS para Firefly
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Firefly
Firefly é um servidor VPN WireGuard otimizado que combina a criptografia moderna e de alto desempenho do WireGuard com uma interface web acessível para gerir clientes, gerar configurações e monitorizar ligações. Elimina a complexidade da configuração tradicional do WireGuard para que possa ter uma VPN segura a funcionar em minutos, em vez de horas.
Implementar o Firefly no seu próprio VPS oferece-lhe um IP público dedicado para acesso VPN fiável, largura de banda de nível empresarial sem limitação por parte do ISP, e total independência de fornecedores de VPN de terceiros que registam o tráfego ou sofrem interrupções inesperadas.
Principais características de Firefly
Configuração de Cliente com Um Clique
Gere configurações de cliente WireGuard e códigos QR para dispositivos móveis diretamente da interface web – sem necessidade de conhecimentos de linha de comandos.
Certificados SSL automáticos
A Firefly fornece certificados SSL gratuitos automaticamente, protegendo a interface de gestão sem qualquer configuração manual de certificado.
Clientes Multiplataforma
Funciona com todos os clientes oficiais do WireGuard no iOS, Android, Windows, macOS e Linux – conecte qualquer dispositivo com um único ficheiro de configuração.
Monitorização em tempo real
O Painel de controlo mostra as ligações ativas e a utilização de largura de banda por cliente, para que saiba sempre quem está ligado e quanto tráfego está a utilizar.
Não é necessário WireGuard de sistema
Executa inteiramente em Docker sem exigir que o WireGuard seja instalado no SO do anfitrião, simplificando a implementação e mantendo o sistema anfitrião limpo.
Por que executar Firefly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.