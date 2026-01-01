Implemente o Spoolman com instalação de um clique.
Rastreador de bobinas de filamento autoalojado para entusiastas de impressão 3D gerirem o inventário, o consumo e as etiquetas de código QR.
Escolha um plano VPS para Spoolman
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Spoolman
O Spoolman é uma aplicação web autoalojada para gerir bobinas de filamento para impressão 3D. Oferece a criadores e quintas de impressão um inventário central de cada bobina — monitorizando o peso, material, cor, fabricante e filamento restante — para que nunca inicie uma impressão sem material suficiente. Ao contrário de folhas de cálculo ou notas adesivas, o Spoolman armazena tudo numa base de dados SQLite leve, expõe uma API REST limpa para integração com Klipper e Moonraker, e fornece uma interface web acessível a partir de qualquer navegador na sua rede.
Alojando o Spoolman no seu próprio VPS, mantém todos os dados de inventário privados e sempre acessíveis, sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros. As atualizações WebSocket em tempo real significam que cada cliente conectado vê as alterações de inventário instantaneamente.
Principais características de Spoolman
Controlo de inventário de bobinas
Registe o fabricante, material, cor, peso e filamento restante para cada bobina, para que saiba sempre o que está disponível antes de iniciar uma impressão.
Integração do Klipper e Moonraker
A API REST integra-se nativamente com Klipper e Moonraker para que a impressora 3D possa registar o uso da bobina automaticamente sem registo manual.
Gerador de etiquetas de código QR
Imprima etiquetas QR adesivas para cada bobina – uma leitura rápida a partir de qualquer navegador móvel exibe o perfil completo do material e o peso restante.
Atualizações WebSocket em tempo real
Alterações de inventário são transmitidas para todos os clientes conectados instantaneamente via WebSockets, mantendo os dashboards e os slicers sincronizados sem atualização manual.
Múltiplos backends de base de dados
Usa por predefinição SQLite sem configuração para configurações de utilizador único, com suporte opcional para PostgreSQL e MariaDB para parques de impressão partilhados e volumes de escrita mais elevados.
Por que executar Spoolman na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.