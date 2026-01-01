O Spoolman é uma aplicação web autoalojada para gerir bobinas de filamento para impressão 3D. Oferece a criadores e quintas de impressão um inventário central de cada bobina — monitorizando o peso, material, cor, fabricante e filamento restante — para que nunca inicie uma impressão sem material suficiente. Ao contrário de folhas de cálculo ou notas adesivas, o Spoolman armazena tudo numa base de dados SQLite leve, expõe uma API REST limpa para integração com Klipper e Moonraker, e fornece uma interface web acessível a partir de qualquer navegador na sua rede.

Alojando o Spoolman no seu próprio VPS, mantém todos os dados de inventário privados e sempre acessíveis, sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros. As atualizações WebSocket em tempo real significam que cada cliente conectado vê as alterações de inventário instantaneamente.