Implemente o Thruk com instalação em um clique.
Interface web de monitorização multi-backend para Naemon, Nagios, Icinga e Shinken, construída sobre a API Livestatus.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Thruk
Thruk é uma interface web de monitorização independente e rica em funcionalidades, construída sobre a API Livestatus. Substitui o envelhecido Nagios CGI por uma interface de utilizador (UI) rápida e moderna e adiciona capacidades que o Nagios principal nunca ofereceu — vistas paginadas sobre milhões de serviços, dashboards otimizados para dispositivos móveis, processos de negócio, relatórios de SLA e uma poderosa API REST.
Alojar o Thruk no seu próprio VPS permite-lhe consolidar todos os backends Naemon, Nagios, Icinga e Shinken atrás de um único painel de controlo. Este modelo inclui a distribuição OMD Labs, pelo que também obtém um core Naemon pronto a ser consultado, gráficos de desempenho RRD e todo o ecossistema de add-ons do Thruk sem compilação manual.
Principais características de Thruk
Suporte multi-backend
Consultar instâncias Naemon, Nagios, Icinga e Shinken simultaneamente e apresentá-las como uma vista de estado unificada.
Núcleo Naemon agrupado
Vem com um backend Naemon funcional, gráficos de desempenho RRD e Apache para que a interface web tenha dados em tempo real desde o primeiro arranque.
Processos de negócio
Agrupe centenas de verificações de baixo nível em serviços de negócio lógicos que revelam o impacto real em vez de ruído de host puro.
Relatórios de SLA
Gerar relatórios de disponibilidade, interrupções e SLA em PDF ou Excel diretamente da interface web, sem ferramentas de relatório externas.
REST API
Automatize dashboards, períodos de inatividade e confirmações através de uma API REST documentada que reflete todas as capacidades da interface de utilizador.
UI Responsiva
Painéis responsivos e um tema móvel dedicado permitem aos operadores fazer a triagem de incidentes a partir de um telemóvel ou tablet, quando de serviço.
Por que executar Thruk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.