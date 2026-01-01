Thruk é uma interface web de monitorização independente e rica em funcionalidades, construída sobre a API Livestatus. Substitui o envelhecido Nagios CGI por uma interface de utilizador (UI) rápida e moderna e adiciona capacidades que o Nagios principal nunca ofereceu — vistas paginadas sobre milhões de serviços, dashboards otimizados para dispositivos móveis, processos de negócio, relatórios de SLA e uma poderosa API REST.

Alojar o Thruk no seu próprio VPS permite-lhe consolidar todos os backends Naemon, Nagios, Icinga e Shinken atrás de um único painel de controlo. Este modelo inclui a distribuição OMD Labs, pelo que também obtém um core Naemon pronto a ser consultado, gráficos de desempenho RRD e todo o ecossistema de add-ons do Thruk sem compilação manual.