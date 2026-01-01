O ViewTube é uma interface alternativa de código aberto para o YouTube, que respeita a privacidade. Permite pesquisar, ver e seguir canais através de uma interface limpa e moderna que faz proxy dos dados de vídeo para que o YouTube nunca veja o seu endereço IP, a sua impressão digital do navegador ou o seu histórico de visualização. Construído sobre as APIs Invidious e Piped, combina um leitor polido baseado em Vue com a funcionalidade de ignorar segmentos do SponsorBlock e a limpeza de miniaturas do DeArrow.

Alojar o ViewTube no seu próprio VPS oferece-lhe uma experiência YouTube pessoal e sem anúncios que controla totalmente. Um sistema de contas local armazena as suas subscrições, histórico e listas de reprodução na sua própria base de dados MongoDB em vez de uma conta Google, enquanto o Redis mantém as respostas rápidas. A funcionalidade de seguir canais ao estilo RSS permite-lhe manter-se atualizado com os criadores sem nunca abrir youtube.com.