Implemente o ViewTube com instalação de um clique.
Interface alternativa elegante e focada na privacidade para o YouTube, para ver vídeos e gerir subscrições sem anúncios ou rastreamento.
Escolha um plano VPS para ViewTube
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ViewTube
O ViewTube é uma interface alternativa de código aberto para o YouTube, que respeita a privacidade. Permite pesquisar, ver e seguir canais através de uma interface limpa e moderna que faz proxy dos dados de vídeo para que o YouTube nunca veja o seu endereço IP, a sua impressão digital do navegador ou o seu histórico de visualização. Construído sobre as APIs Invidious e Piped, combina um leitor polido baseado em Vue com a funcionalidade de ignorar segmentos do SponsorBlock e a limpeza de miniaturas do DeArrow.
Alojar o ViewTube no seu próprio VPS oferece-lhe uma experiência YouTube pessoal e sem anúncios que controla totalmente. Um sistema de contas local armazena as suas subscrições, histórico e listas de reprodução na sua própria base de dados MongoDB em vez de uma conta Google, enquanto o Redis mantém as respostas rápidas. A funcionalidade de seguir canais ao estilo RSS permite-lhe manter-se atualizado com os criadores sem nunca abrir youtube.com.
Principais características de ViewTube
Sem anúncios ou rastreamento
Os vídeos são transmitidos através do seu próprio servidor, por isso não há anúncios pré-roll ou mid-roll e o YouTube nunca vê o seu IP ou a impressão digital do seu navegador.
Subscrições sem Google
Crie uma conta local para seguir canais, criar listas de reprodução e registar o histórico – tudo armazenado na sua própria base de dados, não numa conta Google.
SponsorBlock e DeArrow
Ignorar automaticamente segmentos de patrocinadores, introduções e autopromoções, e substituir miniaturas e títulos clickbait por alternativas de crowdsourcing.
Moderno leitor de vídeo
Um leitor sofisticado baseado em Vue suporta a seleção de qualidade e de codec, a velocidade de reprodução, o modo de cinema e os atalhos de teclado.
Invidious e Piped
Obtém dados através de múltiplos backends Invidious e Piped, recorrendo automaticamente a outras instâncias para uma reprodução fiável.
Por que executar ViewTube na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.