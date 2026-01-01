O PinePods é um gestor de podcasts de código aberto criado para famílias, equipas e ouvintes individuais que desejam manter o seu histórico de audição fora de servidores de terceiros. Combina uma interface web polida com clientes nativos para Android, iOS e desktop, para que cada dispositivo se mantenha sincronizado sem depender de plataformas de podcast comerciais.

O que distingue o PinePods é o seu modelo multiutilizador de primeira classe, emparelhado com suporte integrado para a API gpodder e integração com o PodcastIndex. Cada membro obtém subscrições, fila de reprodução e histórico de reprodução independentes, enquanto partilha um único backend. Alojar o servidor no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, hábitos de audição e episódios descarregados totalmente privados e livres de rastreadores de publicidade.