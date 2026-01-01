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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com PinePods

O PinePods é um gestor de podcasts de código aberto criado para famílias, equipas e ouvintes individuais que desejam manter o seu histórico de audição fora de servidores de terceiros. Combina uma interface web polida com clientes nativos para Android, iOS e desktop, para que cada dispositivo se mantenha sincronizado sem depender de plataformas de podcast comerciais.

O que distingue o PinePods é o seu modelo multiutilizador de primeira classe, emparelhado com suporte integrado para a API gpodder e integração com o PodcastIndex. Cada membro obtém subscrições, fila de reprodução e histórico de reprodução independentes, enquanto partilha um único backend. Alojar o servidor no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, hábitos de audição e episódios descarregados totalmente privados e livres de rastreadores de publicidade.

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O que pode criar com {name}

Principais características de PinePods

Contas multiutilizador

Cada membro tem subscrições, filas e histórico de audição independentes, apoiados por um servidor partilhado – ideal para famílias ou agregados familiares.

Sincronização entre dispositivos

A posição de reprodução, fila e subscrições sincronizam em tempo real entre clientes web, Android, iOS e desktop através da API gpodder integrada.

Pesquisa PodcastIndex

Descubra novos programas através do catálogo aberto do PodcastIndex ou da pesquisa do iTunes sem enviar consultas para diretórios com anúncios.

Transferências de episódios

Descarregue episódios para o servidor para ouvir offline, arquivamento e proteção contra o desaparecimento de programas dos feeds públicos.

Canais do YouTube

Subscreva canais do YouTube como se fossem podcasts, com extração de áudio para que possa ouvir da mesma forma que ouve programas normais.

Importação e cópia de segurança de OPML

Mova as suas subscrições de podcast existentes através de OPML, agende cópias de segurança automáticas e exporte tudo quando precisar.

Por que executar PinePods na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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