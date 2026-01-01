Implemente PinePods com instalação de um clique.
Gestor de podcasts multiutilizador autoalojado com sincronização entre dispositivos, pesquisa PodcastIndex e aplicações móveis nativas.
Escolha um plano VPS para PinePods
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PinePods
O PinePods é um gestor de podcasts de código aberto criado para famílias, equipas e ouvintes individuais que desejam manter o seu histórico de audição fora de servidores de terceiros. Combina uma interface web polida com clientes nativos para Android, iOS e desktop, para que cada dispositivo se mantenha sincronizado sem depender de plataformas de podcast comerciais.
O que distingue o PinePods é o seu modelo multiutilizador de primeira classe, emparelhado com suporte integrado para a API gpodder e integração com o PodcastIndex. Cada membro obtém subscrições, fila de reprodução e histórico de reprodução independentes, enquanto partilha um único backend. Alojar o servidor no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, hábitos de audição e episódios descarregados totalmente privados e livres de rastreadores de publicidade.
Principais características de PinePods
Contas multiutilizador
Cada membro tem subscrições, filas e histórico de audição independentes, apoiados por um servidor partilhado – ideal para famílias ou agregados familiares.
Sincronização entre dispositivos
A posição de reprodução, fila e subscrições sincronizam em tempo real entre clientes web, Android, iOS e desktop através da API gpodder integrada.
Pesquisa PodcastIndex
Descubra novos programas através do catálogo aberto do PodcastIndex ou da pesquisa do iTunes sem enviar consultas para diretórios com anúncios.
Transferências de episódios
Descarregue episódios para o servidor para ouvir offline, arquivamento e proteção contra o desaparecimento de programas dos feeds públicos.
Canais do YouTube
Subscreva canais do YouTube como se fossem podcasts, com extração de áudio para que possa ouvir da mesma forma que ouve programas normais.
Importação e cópia de segurança de OPML
Mova as suas subscrições de podcast existentes através de OPML, agende cópias de segurança automáticas e exporte tudo quando precisar.
Por que executar PinePods na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.