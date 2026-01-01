Implemente o Notifuse com instalação de um clique.
Plataforma de email autoalojada para campanhas de marketing e emails transacionais com entrega multi-provedor.
Escolha um plano VPS para Notifuse
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Notifuse
O Notifuse é uma plataforma de email de código aberto e autoalojada que consolida campanhas de marketing e a entrega de emails transacionais num único sistema. Ao contrário de serviços baseados em subscrição, como Mailchimp ou Brevo, o Notifuse é executado no seu próprio servidor, eliminando taxas por email e mantendo os seus dados de subscritores totalmente privados e sob o seu controlo.
A plataforma suporta vários provedores de email, incluindo Amazon SES, Mailgun e Postmark, para que possa encaminhar mensagens através do backend que melhor se adapta aos seus requisitos de custo e capacidade de entrega. Um editor de campanhas de arrastar e largar, segmentação de público, rastreamento de aberturas e cliques, e uma API REST para emails transacionais programáticos dão tanto a profissionais de marketing como a programadores tudo o que precisam de uma única implementação autoalojada.
Principais características de Notifuse
Editor de Campanha
Crie campanhas de email com um editor visual de arrastar e largar, incluindo testes A/B, agendamento e pré-visualização em tempo real.
API de email transacional
Envie e-mails acionados por eventos programaticamente via API REST com templates Liquid para conteúdo dinâmico e personalizado.
Entrega de múltiplos fornecedores
Encaminhe e-mails através do Amazon SES, Mailgun, Postmark ou qualquer fornecedor SMTP sem alterar os seus modelos ou fluxos de trabalho.
Segmentação de subscritores
Direcione campanhas para segmentos de público específicos com base nos atributos dos subscritores e no histórico de envolvimento anterior.
Monitorização de aberturas e cliques
Avalie o desempenho da campanha com taxas de abertura detalhadas, acompanhamento de cliques e análises de entrega integradas no painel de controlo.
Por que executar Notifuse na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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