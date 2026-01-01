O Notifuse é uma plataforma de email de código aberto e autoalojada que consolida campanhas de marketing e a entrega de emails transacionais num único sistema. Ao contrário de serviços baseados em subscrição, como Mailchimp ou Brevo, o Notifuse é executado no seu próprio servidor, eliminando taxas por email e mantendo os seus dados de subscritores totalmente privados e sob o seu controlo.

A plataforma suporta vários provedores de email, incluindo Amazon SES, Mailgun e Postmark, para que possa encaminhar mensagens através do backend que melhor se adapta aos seus requisitos de custo e capacidade de entrega. Um editor de campanhas de arrastar e largar, segmentação de público, rastreamento de aberturas e cliques, e uma API REST para emails transacionais programáticos dão tanto a profissionais de marketing como a programadores tudo o que precisam de uma única implementação autoalojada.