Implemente Dockge com instalação de um clique.
UI reativa autoalojada para gerir pilhas Docker Compose sem tocar na linha de comandos.
Escolha um plano VPS para Dockge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dockge
Dockge é um gestor de stacks Docker Compose focado e autoalojado, criado pelo desenvolvedor do Uptime Kuma. Em vez de tentar gerir todos os primitivos Docker, faz uma coisa bem: permite criar, editar, iniciar, parar e eliminar stacks Compose através de uma interface web rápida e reativa. O editor YAML integrado oferece realce de sintaxe e validação em tempo real, e pode converter comandos docker run existentes para o formato Compose em segundos.
Armazenar stacks como ficheiros simples em disco significa que o Dockge se integra naturalmente em qualquer fluxo de trabalho de backup ou controlo de versões. O autoalojamento mantém a configuração da infraestrutura privada e oferece uma interface de gestão persistente que está sempre disponível, mesmo quando se está longe do terminal.
Principais características de Dockge
Editor YAML interativo
Realce de sintaxe e validação em tempo real facilitam a escrita e atualização de ficheiros Compose diretamente no navegador.
Transmissão de registos em tempo real
Os registos do contentor são transmitidos em direto na interface para que possa monitorizar o arranque, erros e saída sem abrir um terminal.
docker run conversor
Cole qualquer comando docker run e o Dockge converte-o para um docker-compose.yaml pronto a usar automaticamente.
Armazenamento de pilha baseado em ficheiros
Todos os ficheiros Compose são armazenados como ficheiros simples em disco, facilitando as cópias de segurança e o controlo de versões.
Pegada leve
O consumo mínimo de recursos deixa a CPU e a memória disponíveis para as aplicações que está realmente a gerir.
Por que executar Dockge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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