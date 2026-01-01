Dockge é um gestor de stacks Docker Compose focado e autoalojado, criado pelo desenvolvedor do Uptime Kuma. Em vez de tentar gerir todos os primitivos Docker, faz uma coisa bem: permite criar, editar, iniciar, parar e eliminar stacks Compose através de uma interface web rápida e reativa. O editor YAML integrado oferece realce de sintaxe e validação em tempo real, e pode converter comandos docker run existentes para o formato Compose em segundos.

Armazenar stacks como ficheiros simples em disco significa que o Dockge se integra naturalmente em qualquer fluxo de trabalho de backup ou controlo de versões. O autoalojamento mantém a configuração da infraestrutura privada e oferece uma interface de gestão persistente que está sempre disponível, mesmo quando se está longe do terminal.