O Apache Guacamole é um gateway de ambiente de trabalho remoto sem cliente que permite aceder a servidores RDP, VNC, SSH e Telnet a partir de qualquer navegador web moderno – sem plugins, sem software cliente nativo e sem configuração por dispositivo. O navegador trata da renderização enquanto um daemon do lado do servidor traduz os protocolos, tornando o acesso remoto tão simples quanto abrir um URL.

O auto-alojamento do Guacamole no seu próprio VPS transforma o seu servidor num host de salto central para gerir máquinas remotas em qualquer parte do mundo. A gestão de utilizadores integrada, os registos de auditoria e a partilha de ligações tornam-no igualmente útil para administradores individuais e pequenas equipas, mantendo cada credencial e sessão sob o seu controlo direto.