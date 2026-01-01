Implemente Apache Guacamole com um clique.
Gateway de ambiente de trabalho remoto sem cliente para aceder a ligações RDP, SSH, VNC e Telnet diretamente a partir do seu navegador web.
Escolha um plano VPS para Apache Guacamole
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Guacamole
O Apache Guacamole é um gateway de ambiente de trabalho remoto sem cliente que permite aceder a servidores RDP, VNC, SSH e Telnet a partir de qualquer navegador web moderno – sem plugins, sem software cliente nativo e sem configuração por dispositivo. O navegador trata da renderização enquanto um daemon do lado do servidor traduz os protocolos, tornando o acesso remoto tão simples quanto abrir um URL.
O auto-alojamento do Guacamole no seu próprio VPS transforma o seu servidor num host de salto central para gerir máquinas remotas em qualquer parte do mundo. A gestão de utilizadores integrada, os registos de auditoria e a partilha de ligações tornam-no igualmente útil para administradores individuais e pequenas equipas, mantendo cada credencial e sessão sob o seu controlo direto.
Principais características de Apache Guacamole
Acesso via navegador sem cliente
Ligue-se a qualquer host RDP, VNC, SSH ou Telnet diretamente a partir de um separador do navegador – sem software cliente, sem plugins, sem soluções alternativas de firewall.
Suporte multiprotocolo
Adaptadores incorporados para RDP, VNC, SSH, Telnet e Kubernetes cobrem as necessidades diárias de administradores, programadores e equipas de segurança.
Credenciais centralizadas
Armazene as palavras-passe do servidor, chaves SSH e certificados uma vez no Guacamole e conceda acesso aos utilizadores sem nunca partilhar os segredos subjacentes.
Gestão de utilizadores e grupos
Permissões baseadas em funções, integração LDAP e SAML, e regras de acesso por conexão mantêm grandes equipas organizadas à medida que o inventário de conexões cresce.
Gravação de sessão e auditoria
A gravação opcional de sessões e os registos de atividade detalhados facilitam a auditoria de quem se conectou onde e o que fez.
Por que executar Apache Guacamole na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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