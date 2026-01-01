Ryot (Roll Your Own Tracker) é uma plataforma de código aberto e autoalojada para registar os conteúdos multimédia que consome, os treinos que completa, os livros que lê e os hábitos que cria. Recolhe metadados de fontes como TMDB, Audible e OpenLibrary para que passe tempo a registar, e não a digitar.

Alojar o Ryot no seu próprio VPS mantém todos os seus dados pessoais privados — sem análises de terceiros, sem anúncios e sem risco de um serviço ser encerrado. É o proprietário de cada registo desde o primeiro dia.