Implemente Ryot com instalação de um clique.
Rastreador autoalojado para consumo de multimédia, atividades físicas, livros e hábitos diários.
Escolha um plano VPS para Ryot
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) é uma plataforma de código aberto e autoalojada para registar os conteúdos multimédia que consome, os treinos que completa, os livros que lê e os hábitos que cria. Recolhe metadados de fontes como TMDB, Audible e OpenLibrary para que passe tempo a registar, e não a digitar.
Alojar o Ryot no seu próprio VPS mantém todos os seus dados pessoais privados — sem análises de terceiros, sem anúncios e sem risco de um serviço ser encerrado. É o proprietário de cada registo desde o primeiro dia.
Principais características de Ryot
Monitorização de Media
Registe filmes, séries de TV, anime, manga, podcasts e videojogos com metadados automáticos do TMDB, IGDB e muito mais.
Registo de Fitness
Registe treinos e exercícios com séries, repetições e pesos para acompanhar o seu progresso ao longo do tempo.
Acompanhamento de livros e audiolivros
Acompanhe o progresso de leitura e audição com metadados obtidos de OpenLibrary e Audible.
Importar e exportar
Migrar dados do Goodreads, Trakt, MyAnimeList e outros rastreadores populares com importadores integrados.
Acesso API
API GraphQL completa com tokens de acesso de administrador para criar integrações e automações personalizadas.
Por que executar Ryot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.