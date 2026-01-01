O Apache Zeppelin é um notebook web de código aberto construído para análise de dados interativa e em larga escala em motores como Apache Spark, Flink e Hive. Ao contrário dos notebooks de linguagem única, o Zeppelin utiliza uma arquitetura de interpretador plugável que permite que uma única nota misture parágrafos de Scala, SQL, Python, R e shell contra dados partilhados, com resultados passados entre linguagens através de um formato de tabela integrado.

O alojamento próprio do Zeppelin num VPS mantém os notebooks, as ligações a conjuntos de dados e as credenciais do interpretador dentro do seu próprio ambiente, elimina os preços por utilizador dos serviços de notebook geridos e oferece-lhe controlo total sobre a configuração do Spark, a memória JVM e a gestão de dependências.