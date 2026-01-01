Implemente Apache Zeppelin com um clique.
Bloco de notas baseado na web para análise de dados interativa com Spark, SQL, Scala, Python e R num único espaço de trabalho colaborativo.
Escolha um plano VPS para Apache Zeppelin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Zeppelin
O Apache Zeppelin é um notebook web de código aberto construído para análise de dados interativa e em larga escala em motores como Apache Spark, Flink e Hive. Ao contrário dos notebooks de linguagem única, o Zeppelin utiliza uma arquitetura de interpretador plugável que permite que uma única nota misture parágrafos de Scala, SQL, Python, R e shell contra dados partilhados, com resultados passados entre linguagens através de um formato de tabela integrado.
O alojamento próprio do Zeppelin num VPS mantém os notebooks, as ligações a conjuntos de dados e as credenciais do interpretador dentro do seu próprio ambiente, elimina os preços por utilizador dos serviços de notebook geridos e oferece-lhe controlo total sobre a configuração do Spark, a memória JVM e a gestão de dependências.
Principais características de Apache Zeppelin
Parágrafos multilínguas
Misture Scala, SQL, Python, R, Markdown e shell numa única nota usando intérpretes Zeppelin, com resultados partilhados entre linguagens.
Integração nativa do Spark
Ligue-se ao Apache Spark de imediato para processamento de dados distribuído, aprendizagem automática e cargas de trabalho de streaming, sem configuração manual.
Visualizações integradas
Transforme qualquer resultado SQL ou DataFrame em gráficos de barras, linhas, setores, dispersão ou tabelas dinâmicas com zero código de plotagem e entradas de formulário dinâmicas.
Ecossistema do intérprete
Consultar bases de dados JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch e muitos outros sistemas através de interpretadores plugáveis configurados por nota.
Cadernos colaborativos
Partilhe notas em tempo real via URL, incorpore-as em painéis de controlo e agende-as com o cron runner integrado para relatórios automatizados.
Por que executar Apache Zeppelin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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