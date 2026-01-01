Instale RomM com instalação de um clique.
Gestor de ROMs autoalojado que organiza coleções de jogos retro com metadados, capas e jogabilidade via navegador.
Escolha um plano VPS para RomM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RomM
RomM é uma plataforma abrangente de gestão de ROMs autoalojada que transforma ficheiros de jogos dispersos numa biblioteca organizada e pesquisável. Enriquece automaticamente a sua coleção com capas, capturas de ecrã e descrições da IGDB e da MobyGames, suportando centenas de plataformas, desde clássicos de arcade a consolas modernas.
O alojamento próprio do RomM significa que a sua coleção de jogos permanece na sua própria infraestrutura — sem preocupações com os termos de serviço de armazenamento na nuvem, sem limitação de largura de banda e sem taxas mensais. Controla quem tem acesso, e a sua biblioteca cresce sem limites à medida que adiciona novas plataformas ou completa conjuntos de coleções.
Principais características de RomM
Metadados Automáticos
Obtém arte da capa, capturas de ecrã e descrições da IGDB e da MobyGames, eliminando horas de catalogação manual para grandes coleções.
Jogabilidade Baseada no Navegador
Jogue jogos diretamente no navegador através do EmulatorJS e RuffleRS sem instalar emuladores em cada dispositivo.
Suporte multiplataforma
Organiza coleções abrangendo NES, SNES, PlayStation, arcade e centenas de outras plataformas sob uma interface unificada.
Permissões do Utilizador
Os controlos de acesso granular permitem partilhar a biblioteca com a família ou amigos, mantendo as funções administrativas restritas.
Agrupamento de Jogos Multificheiro
Deteta e agrupa automaticamente títulos multi-disco, variantes regionais e revisões para que cada jogo apareça como uma entrada única.
Por que executar RomM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.