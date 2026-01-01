RomM é uma plataforma abrangente de gestão de ROMs autoalojada que transforma ficheiros de jogos dispersos numa biblioteca organizada e pesquisável. Enriquece automaticamente a sua coleção com capas, capturas de ecrã e descrições da IGDB e da MobyGames, suportando centenas de plataformas, desde clássicos de arcade a consolas modernas.

O alojamento próprio do RomM significa que a sua coleção de jogos permanece na sua própria infraestrutura — sem preocupações com os termos de serviço de armazenamento na nuvem, sem limitação de largura de banda e sem taxas mensais. Controla quem tem acesso, e a sua biblioteca cresce sem limites à medida que adiciona novas plataformas ou completa conjuntos de coleções.