Implemente OmniRoute com instalação de um clique.
Gateway de IA autoalojado que encaminha qualquer LLM através de um endpoint compatível com OpenAI, com fallback inteligente e compressão de tokens.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OmniRoute
O OmniRoute é um gateway de IA autoalojado que unifica mais de 230 fornecedores de modelos por trás de um único endpoint compatível com OpenAI. Aponte o Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot para um URL e o OmniRoute encaminha cada pedido para o melhor modelo disponível — incluindo dezenas de níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini — com fallback automático quando um fornecedor falha ou atinge um limite.
A sua compressão RTK e Caveman empilhada reduz 15 – 95% dos tokens antes que os pedidos saiam do seu servidor, cortando custos e latência, enquanto as APIs MCP, A2A e multimodais mantêm os fluxos de trabalho avançados a funcionar. Executar o OmniRoute no seu próprio VPS significa que as suas chaves API, regras de encaminhamento e dados de utilização permanecem sob o seu controlo, em vez de um proxy alojado.
Principais características de OmniRoute
Um endpoint unificado
Disponibilize uma única API compatível com OpenAI e ligue o Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot sem configuração por ferramenta.
231+ fornecedores
Encaminhe pedidos através de mais de 231 fornecedores de modelos, incluindo mais de 50 níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini.
Recuperação automática inteligente
Tentar novamente automaticamente noutro fornecedor quando um falha, atinge os limites de taxa ou devolve um erro, mantendo os seus agentes em funcionamento.
Compressão de tokens
A compressão Stacked RTK e Caveman reduz 15 – 95% dos tokens por pedido para reduzir custos e acelerar as respostas.
MCP e multimodal
As APIs MCP, A2A e multimodais integradas permitem integrar o OmniRoute em ferramentas de agente e fluxos de trabalho de imagem ou áudio.
Por que executar OmniRoute na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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