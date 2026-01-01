O OmniRoute é um gateway de IA autoalojado que unifica mais de 230 fornecedores de modelos por trás de um único endpoint compatível com OpenAI. Aponte o Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot para um URL e o OmniRoute encaminha cada pedido para o melhor modelo disponível — incluindo dezenas de níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini — com fallback automático quando um fornecedor falha ou atinge um limite.

A sua compressão RTK e Caveman empilhada reduz 15 – 95% dos tokens antes que os pedidos saiam do seu servidor, cortando custos e latência, enquanto as APIs MCP, A2A e multimodais mantêm os fluxos de trabalho avançados a funcionar. Executar o OmniRoute no seu próprio VPS significa que as suas chaves API, regras de encaminhamento e dados de utilização permanecem sob o seu controlo, em vez de um proxy alojado.