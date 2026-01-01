Posterizarr é uma ferramenta de automação de código aberto que cria posters, fundos e cartões de título bonitos e sem texto para a sua biblioteca Plex, Jellyfin ou Emby. Obtém arte de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, e depois aplica as suas próprias sobreposições, tipos de letra e regras de texto para que cada filme, série e temporada tenha uma aparência consistente em toda a biblioteca.

Alojar o Posterizarr num VPS proporciona-lhe o tempo de atividade estável e a largura de banda dedicada necessários para a geração automática de grandes volumes de arte em milhares de itens. A interface web incluída permite gerir as definições, monitorizar o progresso e iniciar execuções a partir do navegador, enquanto as integrações com Tautulli, Sonarr e Radarr mantêm os novos lançamentos com um aspeto polido no momento em que chegam à sua biblioteca.