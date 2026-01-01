Implemente o Posterizarr com instalação de um clique.
Gerador de pósteres automatizado para Plex, Jellyfin e Emby que obtém e sobrepõe arte a partir de TMDB, Fanart e TVDB.
Escolha um plano VPS para Posterizarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Posterizarr
Posterizarr é uma ferramenta de automação de código aberto que cria posters, fundos e cartões de título bonitos e sem texto para a sua biblioteca Plex, Jellyfin ou Emby. Obtém arte de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, e depois aplica as suas próprias sobreposições, tipos de letra e regras de texto para que cada filme, série e temporada tenha uma aparência consistente em toda a biblioteca.
Alojar o Posterizarr num VPS proporciona-lhe o tempo de atividade estável e a largura de banda dedicada necessários para a geração automática de grandes volumes de arte em milhares de itens. A interface web incluída permite gerir as definições, monitorizar o progresso e iniciar execuções a partir do navegador, enquanto as integrações com Tautulli, Sonarr e Radarr mantêm os novos lançamentos com um aspeto polido no momento em que chegam à sua biblioteca.
Principais características de Posterizarr
UI web completa
Gerir definições, monitorizar atividade e desencadear execuções de cartazes a partir de uma interface de navegador moderna, em vez de editar ficheiros JSON manualmente.
Plex, Jellyfin, Emby
Gera arte para os três principais servidores de multimédia e grava ativos numa estrutura de pastas compatível com Kometa para portabilidade.
Obra de arte multiorigem
Obtém imagens de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb para que cada título encontre arte original de alta resolução e sem texto.
Sobreposições personalizadas e texto
Aplique os seus próprios tipos de letra, cores, gradientes e regras de texto para criar um estilo de poster unificado em filmes, séries e temporadas.
Integração de Arr stack
O acionador é executado automaticamente a partir de Tautulli, Sonarr e Radarr para que os novos lançamentos obtenham pósteres correspondentes assim que são adicionados.
Cópia de segurança e ativos manuais
Volumes dedicados para cópias de segurança de ativos e ilustrações selecionadas manualmente mantêm os pósteres personalizados seguros durante reconstruções e atualizações.
Por que executar Posterizarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.