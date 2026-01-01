LightRAG é uma estrutura leve de geração aumentada por recuperação, projetada para analisar documentos complexos em domínios como direito, saúde e finanças. Preenche a lacuna entre RAG baseado em vetores e RAG baseado em grafos, ao gerir grafos de conhecimento e incorporações de vetores em conjunto numa única arquitetura de nível duplo, reduzindo drasticamente as chamadas LLM necessárias tanto no tempo de indexação quanto no de consulta, em comparação com implementações de GraphRAG baseadas em relatórios da comunidade.

Alojar o LightRAG no seu próprio VPS mantém os seus documentos, incorporações e grafo de conhecimento inteiramente sob o seu controlo. Conecte-se ao OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, ou a qualquer endpoint compatível com OpenAI, e atualize as bases de conhecimento incrementalmente sem reconstruir o índice global — para que os dados dinâmicos permaneçam atualizados sem custos de reprocessamento exorbitantes.