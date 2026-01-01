Implemente o LightRAG com instalação de um clique.
Estrutura simples e rápida de geração aumentada por recuperação que combina pesquisa vetorial com grafos de conhecimento para análise complexa de documentos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LightRAG
LightRAG é uma estrutura leve de geração aumentada por recuperação, projetada para analisar documentos complexos em domínios como direito, saúde e finanças. Preenche a lacuna entre RAG baseado em vetores e RAG baseado em grafos, ao gerir grafos de conhecimento e incorporações de vetores em conjunto numa única arquitetura de nível duplo, reduzindo drasticamente as chamadas LLM necessárias tanto no tempo de indexação quanto no de consulta, em comparação com implementações de GraphRAG baseadas em relatórios da comunidade.
Alojar o LightRAG no seu próprio VPS mantém os seus documentos, incorporações e grafo de conhecimento inteiramente sob o seu controlo. Conecte-se ao OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, ou a qualquer endpoint compatível com OpenAI, e atualize as bases de conhecimento incrementalmente sem reconstruir o índice global — para que os dados dinâmicos permaneçam atualizados sem custos de reprocessamento exorbitantes.
Principais características de LightRAG
Recuperação de duplo nível
Embeddings de vetores e entidades de grafo de conhecimento combinam num único pipeline, superando a pesquisa vetorial plana no raciocínio entre documentos, enquanto mantêm os custos de indexação baixos.
Atualizações incrementais de conhecimento
Novos documentos são incorporados no grafo existente sem reconstruir o índice global, assim, os dados dinâmicos permanecem atualizados sem um reprocessamento dispendioso.
Suporte a múltiplos fornecedores de LLM
Ligue-se a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou a qualquer endpoint compatível com OpenAI sem reescrever prompts ou reindexar os seus documentos.
Cinco modos de consulta
Alterne entre as estratégias de recuperação Ingénua, Local, Global, Híbrida e Mista para corresponder à complexidade da consulta com os requisitos de latência e custo.
Interface web integrada
Painel de controlo baseado no navegador para ingestão de documentos, execução de consultas e visualização interativa do grafo de conhecimento gerado.
REST API para integrações
Os endpoints REST autenticados permitem incorporar o LightRAG em aplicações existentes e automatizar pipelines de ingestão de documentos.
Por que executar LightRAG na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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