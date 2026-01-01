Implemente o HFS com um clique.
Servidor de ficheiros HTTP autoalojado que permite partilhar ficheiros diretamente do seu disco através de uma interface web moderna.
Escolha um plano VPS para HFS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HFS
HFS (Servidor de Ficheiros HTTP) é um servidor de partilha de ficheiros leve e autoalojado que transforma o seu VPS num centro de partilha de ficheiros totalmente funcional, acessível a partir de qualquer navegador. Oferece uma interface web limpa e responsiva para navegar, descarregar e carregar ficheiros sem exigir a instalação de qualquer software cliente.
Com contas de utilizador integradas, controlo de acesso por pasta, limitação de largura de banda e um sistema de ficheiros virtual, o HFS oferece-lhe controlo total sobre quem pode aceder a que ficheiros. O autoalojamento no seu próprio VPS significa armazenamento e largura de banda ilimitados, sem taxas mensais por utilizador.
Principais características de HFS
Sistema de ficheiros virtual
Organize o conteúdo partilhado numa estrutura de pastas virtual independente do layout de disco real, dando-lhe controlo total sobre o que os utilizadores veem.
Contas de utilizador e permissões
Crie contas com permissões de leitura, escrita e eliminação por pasta para que diferentes utilizadores acedam apenas aos ficheiros que estão autorizados a ver.
Carregamentos e transferências retomáveis
Suporta transferências retomáveis para que operações com ficheiros grandes sobrevivam a interrupções de rede sem ter de recomeçar do zero.
Limitação de largura de banda
Defina limites de velocidade de upload e download por utilizador ou globalmente para manter o seu servidor responsivo mesmo durante transferências de ficheiros pesadas.
Sistema de plugins
Estenda o HFS com plugins da comunidade para miniaturas, autenticação LDAP, proteção anti-força bruta, temas e muito mais.
Por que executar HFS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AList
Servidor WebDAV e lista de ficheiros com alojamento próprio, com suporte para mais de 30 backends de armazenamento
AnonUpload
O AnonUpload é uma aplicação segura de partilha anónima de ficheiros sem requisitos de base de dados