HFS (Servidor de Ficheiros HTTP) é um servidor de partilha de ficheiros leve e autoalojado que transforma o seu VPS num centro de partilha de ficheiros totalmente funcional, acessível a partir de qualquer navegador. Oferece uma interface web limpa e responsiva para navegar, descarregar e carregar ficheiros sem exigir a instalação de qualquer software cliente.

Com contas de utilizador integradas, controlo de acesso por pasta, limitação de largura de banda e um sistema de ficheiros virtual, o HFS oferece-lhe controlo total sobre quem pode aceder a que ficheiros. O autoalojamento no seu próprio VPS significa armazenamento e largura de banda ilimitados, sem taxas mensais por utilizador.