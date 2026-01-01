O FusionAuth é uma plataforma de gestão de identidade e acesso de clientes construída especificamente para programadores — uma alternativa auto-hospedada a Auth0, Okta e Cognito que oferece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, logins sociais, autenticação multifator, login sem palavra-passe e uma API REST abrangente. Originalmente construído pela Inversoft para aplicações de consumidor de alto tráfego, escala de um único inquilino para milhões de utilizadores na mesma implementação.

Auto-hospedar o FusionAuth no seu VPS mantém cada conta de utilizador, hash de palavra-passe, token OAuth e registo de auditoria dentro da sua própria infraestrutura, em vez de depender de um provedor de identidade de terceiros que poderia alterar os preços ou os termos. A Community Edition é totalmente gratuita e inclui as funcionalidades principais de autenticação e autorização usadas na maioria das implementações de produção.