Implemente o FusionAuth com uma instalação de um clique.
Plataforma de gestão de identidade e acesso de clientes autoalojada com OAuth, SAML, login social, MFA e uma API focada no programador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FusionAuth
O FusionAuth é uma plataforma de gestão de identidade e acesso de clientes construída especificamente para programadores — uma alternativa auto-hospedada a Auth0, Okta e Cognito que oferece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, logins sociais, autenticação multifator, login sem palavra-passe e uma API REST abrangente. Originalmente construído pela Inversoft para aplicações de consumidor de alto tráfego, escala de um único inquilino para milhões de utilizadores na mesma implementação.
Auto-hospedar o FusionAuth no seu VPS mantém cada conta de utilizador, hash de palavra-passe, token OAuth e registo de auditoria dentro da sua própria infraestrutura, em vez de depender de um provedor de identidade de terceiros que poderia alterar os preços ou os termos. A Community Edition é totalmente gratuita e inclui as funcionalidades principais de autenticação e autorização usadas na maioria das implementações de produção.
Principais características de FusionAuth
OAuth, OIDC e SAML
Servidor completo OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML 2.0 com fluxos de concessão de código de autorização, PKCE, dispositivo e credenciais de cliente, pronto a usar.
Início de sessão social e empresarial
Login social nativo para Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn e Twitter, além de federação OIDC e SAML genérica para clientes empresariais.
Autenticação de múltiplos fatores
Aplicações autenticadoras TOTP, SMS, email e passkeys FIDO2 WebAuthn com políticas adaptativas que se ajustam com base em sinais de risco.
Multitenant por conceção
Isole utilizadores, aplicações e configurações em inquilinos separados para multi-tenancy SaaS, separação de clientes de agência ou contas de parceiros B2B.
Páginas de login personalizáveis
Personalize as páginas de login, registo e gestão de conta alojadas com as cores da sua marca, logótipos e texto através de um editor de modelos Mustache.
API REST para tudo
Cada operação na interface de administração também está disponível através de uma API REST documentada e bibliotecas de cliente dedicadas para Java, Node, Python, Go e muito mais.
Por que executar FusionAuth na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.